FOTO, VIDEO / Kuvajt prijavio napade dronovima, Iran negirao umiješanost. Trump vrlo optimističan oko mirovnog sporazuma

Dvotjedni prekid vatre između Irana i SAD-a se održava, ali pod pritiskom. Iran je zaustavio plovidbu u Hormuškom tjesnacu, Izrael napada Libanon, a postoje i proturječne poruke o dugoročnom mirovnom planu.
Trump je rekao da će američke trupe ostati na Bliskom istoku i upozorio da će, ako se ne postigne dogovor s Iranom, "početi pucnjava”. Iranski predsjednik optužio je Izrael za kršenje primirja napadima na Libanon i zaprijetio odgovorom.
09:10
prije 0 min.
Starmer razgovarao s Trumpom o planovima za Hormuški tjesnac nakon turneje po Zaljevu
Britanski premijer Keir Starmer u četvrtak je otputovao u UAE, Bahrein i Katar, nakon što je dan ranije posjetio Saudijsku Arabiju, javlja BBC.
Iz Downing Streeta poručuju da su razgovori sa svim čelnicima bili usmjereni na osudu iranskih napada na zaljevske države, naglašavanje važnosti poštivanja primirja te ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.
Nakon susreta s čelnicima u regiji, Starmer je telefonski razgovarao s američkim predsjednikom Trumpom.
Starmer je iznio „napore Ujedinjenog Kraljevstva da okupi partnere“ kako bi se dogovorio plan za otvaranje tjesnaca te je s Trumpom razgovarao o potrebi „praktičnog plana za što brže ponovno pokretanje pomorskog prometa“, navodi Downing Street.
09:02
prije 8 min.
Ukida se ograničenje rada za iranske banke
Vijeće za koordinaciju banaka objavilo je da će od subote sve bankovne poslovnice diljem Irana ponovno u potpunosti raditi. Odluka uključuje i urede u sjedištima banaka u Teheranu, prenosi novinska agencija IRNA.
09:01
prije 9 min.
Hezbollah tvrdi da je gađao skupinu izraelskih vojnika u južnom Libanonu
Hezbollah navodi da su njegove snage u petak ujutro izvele napad na okupljanje izraelskih vojnika u južnom Libanonu, javlja BBC.
Skupina tvrdi da je prema izraelskim snagama u blizini grada Al-Khiyama, u pokrajini Nabatieh, oko 03:50 po BST-u ispalila “raketnu baražu”.
08:57
prije 12 min.
Pakistanski ministar obrane navodno izbrisao objavu kritičnu prema Izraelu
Objava na društvenim mrežama pakistanskog ministra obrane Khawaje Asifa, u kojoj je navodno Izrael nazvao “prokletstvom za čovječanstvo”, čini se da je izbrisana, javlja Al Jazeera.
Čini se da je objava uklonjena nakon snažne reakcije Izraela, pri čemu je ured izraelskog premijera Asifovu izjavu nazvao “nečuvenom”.
“Ovo nije izjava koja se može tolerirati ni od jedne vlade, a posebno ne od one koja tvrdi da je neutralni posrednik za mir,” poručio je ured izraelskog premijera, također putem društvenih mreža.
Asif je u svojoj objavi na platformi X navodno optužio Izrael za ubijanje nevinih ljudi diljem Bliskog istoka.
“Prvo Gaza, zatim Iran, a sada Libanon — krvoproliće se nastavlja bez prestanka,” rekao je Asif.
08:20
prije 49 min.
Saudijska Arabija potvrdila napad 8. travnja na ključni naftovod Istok–Zapad
Saudijska Arabija potvrdila je napade na svoja naftna i plinska postrojenja, uključujući ključni naftovod Istok–Zapad, izvijestila je državna Saudijska novinska agencija, pozivajući se na anonimnog dužnosnika iz Ministarstva energetike.
U izvješću od četvrtka nije navedeno kada se napad dogodio.
CNN je ranije izvijestio da satelitske snimke koje je dostavila Europska svemirska agencija pokazuju požar i velike oblake gustog crnog dima koji se dižu iz ključnog postrojenja za preradu nafte Abqaiq kompanije Saudi Aramco, nakon izvješća o iranskom napadu u srijedu. Uzrok požara vidljivog na snimci nije odmah bio jasan.
Snimka je zabilježena 8. travnja oko 10:00 sati po lokalnom vremenu (03:00 ET), samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Trump najavio dvotjedni prekid vatre između SAD-a i Irana.
Postrojenje Abqaiq kompanije Saudi Aramco, smješteno na istoku Saudijske Arabije, najveće je postrojenje za stabilizaciju sirove nafte na svijetu i osigurava oko 5% globalnih zaliha nafte, prema navodima kompanije. To postrojenje početna je točka naftovoda Istok–Zapad.
Naftovod dug 1.200 kilometara jedan je od dva u regiji koji zaobilaze Hormuški tjesnac, gdje je rat u Iranu uzrokovao značajne poremećaje u trgovini.
08:17
prije 53 min.
Izraelski ratni zrakoplovi gađaju al-Majadel u južnom Libanonu
Libanonska Nacionalna novinska agencija izvještava da izraelski ratni zrakoplovi napadaju grad al-Majadel u okrugu Tyre na jugu Libanona.
07:59
prije 1 h
Napadi se nastavljaju u Izraelu i Libanonu
Tijekom noći zabilježena su nova izvješća o sukobima između Izraela i Hezbollaha.
Izrael je objavio da je tijekom noći gađao raketne lansere Hezbollaha u Libanonu, dok je skupina koju podupire Iran priopćila da je ispalila rakete na nekoliko lokacija u Izraelu.
07:52
prije 1 h
Bivši iranski ministar vanjskih poslova umro od rana
Bivši iranski ministar vanjskih poslova Kamal Harazi umro je od rana zadobivenih u zračnom napadu, izvijestili su iranski državni mediji rano u petak.
Harazi, čelnik Strateškog vijeća za vanjske odnose, ranjen je nekoliko dana ranije u izraelsko-američkom zračnom napadu, izvijestila je državna novinska agencija IRNA, rekavši da je "umro prije nekoliko sati".
Harazi je bio ministar vanjskih poslova Irana od 1997. do 2005. godine.
Posljednja dužnost bila mu je uloga savjetnika dugogodišnjeg iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, prema izvješćima medija.
Hamenei je ubijen na početku američkih i izraelskih napada na Iran.
07:35
prije 1 h
Zarobljeni pomorci u Hormuzu na rubu: "Važno mi je da me kolege ne vide kako plačem"
Pomorci govore o "nemogućoj situaciji", Hormuški tjesnac toliko je nesiguran da ga posada, kažu, ne bi prešla čak ni da im se da zeleno svjetlo za plovidbu.
"Možete pokušati smanjiti utjecaj koji ova situacija ima na vaše mentalno zdravlje, ali to postaje nemoguće", priča pomorac, jedan od njih 20 tisuća koji su već šest tjedana zarobljeni u Zaljevu zbog iranskog pritiska na Hormuški tjesnac. Priznaje da je na rubu, piše Guardian.
07:30
prije 1 h
Islamabad se priprema za domaćinstvo pregovora
Fotografije iz pakistanskog glavnog grada Islamabada prikazuju blokade cesta i raspoređene sigurnosne snage dok se grad priprema za pregovore između SAD-a i Irana u subotu.
JD Vance, američki potpredsjednik, prisustvovat će zajedno s posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom i zetom Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom.
U međuvremenu, iranski veleposlanik u Pakistanu rekao je da izaslanstvo njegove zemlje putuje na „ozbiljne razgovore“ temeljene na iranskom prijedlogu od 10 točaka.
