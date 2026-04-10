FOTO, VIDEO / Kuvajt prijavio napade dronovima, Iran negirao umiješanost. Trump vrlo optimističan oko mirovnog sporazuma

Objava na društvenim mrežama pakistanskog ministra obrane Khawaje Asifa, u kojoj je navodno Izrael nazvao “prokletstvom za čovječanstvo”, čini se da je izbrisana, javlja Al Jazeera.

Čini se da je objava uklonjena nakon snažne reakcije Izraela, pri čemu je ured izraelskog premijera Asifovu izjavu nazvao “nečuvenom”.

“Ovo nije izjava koja se može tolerirati ni od jedne vlade, a posebno ne od one koja tvrdi da je neutralni posrednik za mir,” poručio je ured izraelskog premijera, također putem društvenih mreža.

Asif je u svojoj objavi na platformi X navodno optužio Izrael za ubijanje nevinih ljudi diljem Bliskog istoka.

“Prvo Gaza, zatim Iran, a sada Libanon — krvoproliće se nastavlja bez prestanka,” rekao je Asif.