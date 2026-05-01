NYT: Navodno Epsteinovo oproštajno pismo i dalje se skriva od javnosti

Navodno oproštajno pismo koje je Jeffrey Epstein napisao u zatvoru na Manhattanu i dalje je skriveno od javnosti, gotovo sedam godina nakon njegove smrti, piše The New York Times.
Oglas
Prema dostupnim informacijama, pismo je pronašao njegov tadašnji cimer Nicholas Tartaglione u srpnju 2019. godine, nakon što je Epstein pronađen bez svijesti s komadom tkanine oko vrata. Epstein je tada preživio, ali je nekoliko tjedana kasnije pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji.
Navodno pismo je kasnije zapečaćeno odlukom saveznog suca u okviru kaznenog postupka protiv Tartaglionea, što znači da istražitelji koji su ispitivali Epsteinovu smrt nisu imali pristup tom dokumentu.
Što se zna o sadržaju
Prema riječima Tartaglionea, poruka je sadržavala rečenicu u kojoj Epstein navodno kaže da je “vrijeme da se oprosti”, uz tvrdnju da su ga istražitelji mjesecima provjeravali i “nisu pronašli ništa”.
Međutim, The New York Times navodi da redakcija nije imala uvid u pismo, niti se ono nalazi među milijunima stranica dokumenata koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa. Iz ministarstva su potvrdili da ni oni nisu vidjeli taj dokument.
Nedoumice i kontradikcije
Epsteinova smrt 2019. godine službeno je proglašena samoubojstvom, ali su sigurnosni propusti u zatvoru doveli do brojnih kontroverzi i teorija.
Nakon prvog incidenta u srpnju, Epstein je tvrdio da ga je Tartaglione napao, ali je kasnije rekao da “nikada nije imao problema” s njim i da se osjećao sigurno.
Tartaglione, koji je 2023. osuđen na četiri doživotne kazne, negira bilo kakav napad.
Kako je pismo nestalo iz istrage
Prema sudskim zapisima, pismo je završilo u složenom pravnom sporu između odvjetnika, a njegov put kroz sustav opisan je u internom dokumentu nazvanom “kronologija”.
Odvjetnici su pokušavali potvrditi autentičnost pisma, uključujući analizu rukopisa, prije nego što je ono predano sudu i zapečaćeno.
Zahtjev za objavljivanje
New York Times je podnio zahtjev sudu da se pismo objavi, navodeći da bi moglo pružiti važan uvid u Epsteinovo stanje uma prije smrti.
Za sada, međutim, njegov sadržaj ostaje skriven — kao i mnoga pitanja koja i dalje prate jedan od najkontroverznijih slučajeva posljednjih godina.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas