gotovo sedam godina nakon

NYT: Navodno Epsteinovo oproštajno pismo i dalje se skriva od javnosti

N1 BiH
01. svi. 2026. 17:10
Navodno oproštajno pismo koje je Jeffrey Epstein napisao u zatvoru na Manhattanu i dalje je skriveno od javnosti, gotovo sedam godina nakon njegove smrti, piše The New York Times.

Prema dostupnim informacijama, pismo je pronašao njegov tadašnji cimer Nicholas Tartaglione u srpnju 2019. godine, nakon što je Epstein pronađen bez svijesti s komadom tkanine oko vrata. Epstein je tada preživio, ali je nekoliko tjedana kasnije pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji.

Navodno pismo je kasnije zapečaćeno odlukom saveznog suca u okviru kaznenog postupka protiv Tartaglionea, što znači da istražitelji koji su ispitivali Epsteinovu smrt nisu imali pristup tom dokumentu.

Što se zna o sadržaju

Prema riječima Tartaglionea, poruka je sadržavala rečenicu u kojoj Epstein navodno kaže da je “vrijeme da se oprosti”, uz tvrdnju da su ga istražitelji mjesecima provjeravali i “nisu pronašli ništa”.

Međutim, The New York Times navodi da redakcija nije imala uvid u pismo, niti se ono nalazi među milijunima stranica dokumenata koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa. Iz ministarstva su potvrdili da ni oni nisu vidjeli taj dokument.

Nedoumice i kontradikcije

Epsteinova smrt 2019. godine službeno je proglašena samoubojstvom, ali su sigurnosni propusti u zatvoru doveli do brojnih kontroverzi i teorija.

Nakon prvog incidenta u srpnju, Epstein je tvrdio da ga je Tartaglione napao, ali je kasnije rekao da “nikada nije imao problema” s njim i da se osjećao sigurno.

Tartaglione, koji je 2023. osuđen na četiri doživotne kazne, negira bilo kakav napad.

Kako je pismo nestalo iz istrage

Prema sudskim zapisima, pismo je završilo u složenom pravnom sporu između odvjetnika, a njegov put kroz sustav opisan je u internom dokumentu nazvanom “kronologija”.

Odvjetnici su pokušavali potvrditi autentičnost pisma, uključujući analizu rukopisa, prije nego što je ono predano sudu i zapečaćeno.

Zahtjev za objavljivanje

New York Times je podnio zahtjev sudu da se pismo objavi, navodeći da bi moglo pružiti važan uvid u Epsteinovo stanje uma prije smrti.

Za sada, međutim, njegov sadržaj ostaje skriven — kao i mnoga pitanja koja i dalje prate jedan od najkontroverznijih slučajeva posljednjih godina.

PROČITAJTE JOŠ

