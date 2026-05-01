Tonči Prodan: Ulazimo u fazu u kojoj će ovakvih situacija biti sve više. Prevencija je važna

Prodan je naglasio da ovakve istrage idu dosta teže nego istrage drugih kaznenih djela, upravo zato što se velikim dijelom odvijaju pod okriljem anonimnosti. "Moguće otvaranje lažnih mailova, profila na društvenim mrežama znatno otežava identifikaciju počinitelja i IP adrese. Unutar ovog kriminalističkog istraživanja sudjeluju i MUP-ovi stručnjaci za kibernetički kriminalitet, ali imaju i suport sigurnosnih službi, s obzirom da se radi o djelu gdje se širi strah i panika među stanovništvom. Tu se bitno remeti funkcioniranje državnih struktura i država se na neki način, u ovom slučaju policija, tjera na pretjerane reakcije, evakuaciju škola, obustavu nastave. Takve istrage idu teško, postoje i drugi dokazi koje kriminalisti i forenzičari traže. Ali, u svakom slučaju ova anonimnost sveprisutna u digitalnom svijetu predstavlja dodatnu otegotnu okolnost", kazao je.