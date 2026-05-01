Masovne dojave
Tonči Prodan: Ulazimo u fazu u kojoj će ovakvih situacija biti sve više. Prevencija je važna
Kriminalist Tonči Prodan gostovao je u Studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića, gdje je komentirao ogroman broj dojava o bombama posljednjih dana.
Policija je kazneno prijavila dvije maloljetne osobe za prijetnje terorizmom zbog prijetećih elektronskih poruka o postavljenim eksplozivnim napravama. Prodan kaže da ga nije iznenadilo da iza svega stoje maloljetnici.
"Kao kriminalist najprije treba postaviti verzije. Jedna od njih je da su to skupine koje su zainteresirane da se prekinu procesi u školi, a počinitelji mogu biti i mlađih dobnih skupina. Postavljeno je još nekoliko verzija, da su to hibridni akteri, da se radi o hibridnom napadu na Hrvatsku, to su mogle biti i organizirano kriminalne skupine", rekao je.
Naglasio je i da ga nije iznenadilo jer su danas mladi ljudi skloni provoditi sate i sate ispred ekrana i na internetu te imaju izuzetne vještine za izvesti ovako nešto.
Prodan je naglasio da ovakve istrage idu dosta teže nego istrage drugih kaznenih djela, upravo zato što se velikim dijelom odvijaju pod okriljem anonimnosti. "Moguće otvaranje lažnih mailova, profila na društvenim mrežama znatno otežava identifikaciju počinitelja i IP adrese. Unutar ovog kriminalističkog istraživanja sudjeluju i MUP-ovi stručnjaci za kibernetički kriminalitet, ali imaju i suport sigurnosnih službi, s obzirom da se radi o djelu gdje se širi strah i panika među stanovništvom. Tu se bitno remeti funkcioniranje državnih struktura i država se na neki način, u ovom slučaju policija, tjera na pretjerane reakcije, evakuaciju škola, obustavu nastave. Takve istrage idu teško, postoje i drugi dokazi koje kriminalisti i forenzičari traže. Ali, u svakom slučaju ova anonimnost sveprisutna u digitalnom svijetu predstavlja dodatnu otegotnu okolnost", kazao je.
Smatra da ulazimo u fazu u kojoj će ovakvih situacija biti sve više. "Iz tog je razloga potrebno postići efekte i generalne i specijalne prevencije, da pred sudom dobiju primjerenu kaznu. Generalna prevencija je tu jako važna da i budući potencijalni počinitelji znaju da ih očekuje teža kazna zatvora ako takvo djelo počine", poručio je i naglasio da je jako važna i edukacija.
Najviše dojava došlo je u škole, a Prodan navodi da bi se trebala provesti edukacija i učenika i učitelja i roditelja kako se ponašati u ovom vremenu i kako ne dijeliti te informacije i te mailove koji su, kaže, morbidni.
"Kad pogledate koji je to sadržaj, to zaista ledi krv u žilama i poprilično sije strah među stanovništvom. Potrebno je podići razinu sigurnosne kulture svih dionika u društvu", poručio je.
Potrebno je, kaže, i podizanje sigurnosne svijesti opće populacije i svih mladih u društvu. S jedne strane, dodao je, suvremene tehnologije donose brojne benefite u ovom svijetu i njihovo je poznavanje plus, ali s druge strane mogu biti izrazito maliciozne. Baš zato je, navodi, podizanje svijesti od malih nogu jako bitno. "Policija već radi neke od takvih edukacija, ali očigledno to treba proširiti. Mladi trebaju shvatiti koje se sve posljedice mogu proizvesti na ovakav, naoko, banalan način kojim mogu uzdrmati cijelo društvo", naglasio je.
U takvim se slučajevima, navodi, a bilo je više od 700 dojava, policija jako iscrpljuje jer svaku od tih dojava moraju shvatiti ozbiljno. "Čujem da već postoje neki naputci Ministarstva znanosti i obrazovanja, ne bih komentirao koliko su dobri. Pregled škole mogu obaviti samo osobe koje su za to obučeni, a to je policija", rekao je i dodao da je dobro da je sad protok u školama manji, ali i naglasio da postoje brojne druge "bolne" točke u zgradama škola.
