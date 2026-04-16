FOTO, VIDEO / Libanonski dužnosnik: Nema informacija o razgovorima, UN: Izrael vrši 'domicid'

48. je dan rata na Bliskom istoku, započetog agresijom SAD-a i Izraela na Iran, koja se ubrzo proširila na većinu zaljevskih zemalja kao i Libanon. Dok traje krhko primirje, očekuje se druga runda mogućih pregovora o trajnom miru u Islamabadu između zaraćenih strana, dok Libanon i Izrael u odvojenim pregovorima dogovaraju prekid vatre.
Mohammad Ghalibaf, predsjednik iranskog parlamenta i jedna od najutjecajnijih osoba u zemlji, sinoć je ponovio iranski zahtjev da se u prekid vatre uključi i Libanon.
Sjedinjene Američke Države, rekao je, moraju se „obvezati” na prekid vatre u Libanonu, gdje Izrael tvrdi da cilja Hezbolah, iranskog saveznika.
„Dovršetak i učvršćivanje sveobuhvatnog prekida vatre u Libanonu bit će rezultat postojanosti i borbe cijenjenog Hezbollaha i njegovog herojstva”, rekao je.
„Otpor i Iran su jedno te isto, bilo u ratu ili u prekidu vatre.”
„Amerika se mora povući od prve pogreške Izraela.”
Optimizam oko kraja rata raste, ali izraelsko razaranje Libanona ne prestaje
Optimizam da bi rat na Bliskom istoku mogao biti blizu kraja porastao je u četvrtak, dok Izrael razmatra primirje u Libanonu a ključni pakistanski posrednik u Teheranu i administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa govore o mogućnosti sporazuma kojim bi se otvorio ključni Hormuški tjesnac, prenosi agencija Reuters.
Izraelski kabinet sastao se u srijedu kako bi razgovarao o mogućem prekidu vatre u susjednom Libanonu, rekao je visoki izraelski dužnosnik, više od šest tjedana nakon početka napada na tu državu. Izraelska vojska prošle je srijede ubila više od 300 ljudi u samo jednom danu, a nastavlja sa sustavnim uništavanjem civilne i medicinske infrastrukture diljem zemlje, pod izlikom ciljanja Hezbolaha.
Prekid borbi u Libanonu bio je jedna od dviju ključnih točaka spoticanja u ranijim mirovnim pregovorima, uz nuklearne ambicije Teherana.
Američki i iranski dužnosnici razmatraju povratak u Pakistan na daljnje razgovore već sljedećeg vikenda, nakon što su pregovori završili u nedjelju bez napretka. Zapovjednik pakistanske vojske i ključna osoba u posredovanju, feldmaršal Asim Munir, stigao je u srijedu u Teheran kako bi pokušao spriječiti obnovu sukoba.
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
AFP
MARIO TAMA / Getty Images via AFP
US Navy / via REUTERS
SGT. NATHAN MITCHELL / AFP / Ilustracija
AFP / ALI AL-SAADI / Ilustracija
OMAR AL-QATTAA / AFP
Mohammed HUWAIS / AFP
REUTERS/Dawoud Abu Alkas
REUTERS/Florion Goga
REUTERS/Florion Goga
REUTERS/Florion Goga
REUTERS/Dado Ruvic, ALEX WONG/Getty Images via AFP, AFP
AFP
TASOS KATOPODIS / Getty Images via AFP
COSTAS METAXAKIS / AFP
9 Objava
09:37
prije 0 min.
Čelnik WHO-a poziva na zaštitu zdravstvene infrastrukture u Libanonu
Ravnatelj Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) pozvao je na „hitnu zaštitu zdravstvenih ustanova, zdravstvenih radnika, vozila hitne pomoći i pacijenata“ diljem Libanona usred izraelskih napada.
Glavni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je da je „jedna od najprometnijih bolnica za zbrinjavanje trauma“ na jugu Libanona, državna bolnica Tebnine, oštećena u dva napada 12. i 14. travnja.
U objavi na društvenim mrežama naveo je da je najmanje 11 djelatnika ozlijeđeno, dok su hitni prijem i njegova oprema uništeni. Dodao je da su oštećeni i bolnička ljekarna te ambulante za izvanbolničke pacijente.
Istaknuo je da je WHO zabilježio 133 napada na zdravstveni sustav, uz 88 poginulih i 206 ozlijeđenih, od početka obnovljenih sukoba između Izraela i libanonske skupine Hezbollah 2. ožujka.
„Petnaest bolnica i sedam centara primarne zdravstvene zaštite je oštećeno, a pet bolnica i 56 takvih centara zatvoreno je“, rekao je.
Ghebreyesus je pozvao na „siguran, kontinuiran i neometan humanitarni pristup diljem Libanona kako bi se spasilačke usluge mogle pružati bez odgode i bez rizika za one koji pružaju ili primaju skrb“.
09:25
prije 13 min.
Izraelsko bombardiranje u blizini bolnice na jugu Libanona drugi dan zaredom
Izraelski napadi pogodili su područje u blizini jedne od posljednjih preostalih bolnica na jugu zemlje, u gradu Tibninu, oko 10 kilometara od granice, javlja Al Jazeerina dopisnica iz Bejruta.
Već drugi uzastopni dan izvode se napadi u okolici te bolnice. Jasno je da Izrael ne želi da ovo područje ostane pogodno za život.
Izrael također nastavlja kopnenu invaziju u Bint Jbeilu, no borci Hezbolaha unutar grada i dalje pružaju otpor. Izrael traži neku vrstu vojnog dobitka kako bi mogao proglasiti pobjedu.
Bint Jbeil ima simboličnu važnost jer Izrael nije uspio preuzeti kontrolu nad tim gradom tijekom rata 2006., niti tijekom 2024. godine.
Na kraju, i Izrael i Sjedinjene Države znaju da bi Izrael morao okupirati cijeli Libanon ako želi sam razoružati Hezbolah, što bi bilo skupo i teško izvedivo.
08:29
prije 1 h
Izrael u trostrukom napadu ubio četiri bolničara u Libanonu
Izraelski trostruki napad ('triple tap') na spasilačke radnike u južnom Libanonu ubio je četiri osobe i ranio još nekoliko, javlja Al Jazeera.
Bolničari su pokušavali pružiti pomoć svojim ozlijeđenim kolegama u Mayfadounu kada su ih pogodila tri uzastopna izraelska udara zajedno s njihovim vozilima hitne pomoći.
08:19
prije 1 h
Libanonski dužnosnik: Nema informacija o razgovorima između libanonskih i izraelskih čelnika
Ne postoje dostupne informacije o mogućem telefonskom razgovoru između libanonskih i izraelskih čelnika, rekao je libanonski dužnosnik za Al Jazeeru.
Nisu se pojavili ni dodatni detalji o „mogućem drugom sastanku veleposlanika u Washingtonu – kako je nagoviješteno u Trumpovim objavama“, napisala je Al Jazeerina novinarka na društvenim mrežama.
Trump je ranije u objavi na svojoj platformi Truth Social najavio da će Izrael i Libanon uskoro održati razgovore prvi put nakon 34 godine.
08:18
prije 1 h
Američka vojska: Iranski brod preusmjeren nakon pokušaja izbjegavanja blokade
Američka vojska tvrdi da je „teretni brod pod iranskom zastavom“ pokušao izbjeći blokadu iranskih luka koju su uvele SAD, ali ga je razarač prisilio na povratak.
U objavi na društvenim mrežama, Središnje zapovjedništvo SAD-a (CENTCOM) navelo je da je brod isplovio iz lučkog grada Bandar Abasa prije nego što je „napustio Hormuški tjesnac i plovio uz iransku obalu“.
Dodaje se da se plovilo vratilo prema Iranu nakon što ga je preusmjerio USS Spruance (DDG 111) – ratni brod s navođenim projektilima.
CENTCOM je također ponovio tvrdnju da nijedno plovilo koje ulazi ili izlazi iz iranskih luka nije uspjelo proći američke snage od početka blokade, te da je, prema njihovim navodima, 10 brodova „okrenuto natrag“.
08:14
prije 1 h
VIDEO / Španjolskoj osvanuli plakati koji uspoređuju Netanyahua s Hitlerom.
08:11
prije 1 h
Izraelska strategija u Libanonu: Spor rat iscrpljivanja
Više od 40 dana nakon početka izraelskog rata u Libanonu, kampanja ne pokazuje znakove odlučujuće ofenzive. Umjesto toga, analitičarka Quds Newsa Maryam Shehab opisuje sporu, promišljenu strategiju izgrađenu na opkoljavanju, razaranju i dugoročnom pritisku, prenosi Drop Site News.
Izraelske snage napreduju, ali ne zadržavaju teritorij. U velikoj mjeri izbjegavaju urbane borbe, zaobilaze gradove i izoliraju ih umjesto da ih kontroliraju. Ovaj pristup „kornjačinog puzanja“ nastoji ograničiti gubitke nakon skupih lekcija iz Gaze, piše Shehab.
➤ Čini se da je glavni cilj stvaranje tampon-zone južno od rijeke Litani, uz preoblikovanje regije kroz depopulaciju, uništavanje infrastrukture i kontinuirani vojni pritisak.
➤ Hezbollah se prilagodio, oslanjajući se na zasjede, dronove i navođene projektile kako bi nanosio stalne gubitke. Time se bojište pretvara u iscrpljujući rat.
➤ Unatoč teritorijalnim pomacima, izraelske snage imaju poteškoća u uspostavi kontrole te se suočavaju s ponavljanim neuspjesima na više frontova.
Quds News Network navodi da je strategija manje usmjerena na brzu pobjedu, a više na iscrpljivanje protivnika, uz uništavanje gradova i infrastrukture kako bi se Libanon prisilio na prihvaćanje izraelskih uvjeta u budućim pregovorima.
08:08
prije 1 h
Trump najavio pregovore Izraela i Libanona
Donald Trump izjavio je da će se razgovori između čelnika Izraela i Libanona „održati” u četvrtak. Bili bi to prvi takvi razgovori nakon 34 godina.
U objavi na Truth Socialu američki predsjednik rekao je da pokušava „osigurati malo prostora za predah” između dviju zemalja. Unatoč tome, Benjamin Netanyahu izjavio je kako je naredio "širenje" invazije i ratnih operacija u Libanonu.
08:05
prije 1 h
Stručnjak UN-a kaže da Izrael provodi „domicid“ u južnom Libanonu
Balakrishnan Rajagopal, posebni izvjestitelj UN-a za pravo na stanovanje, pridružio se drugim stručnjacima UN-a za ljudska prava u pozivu Izraelu da odmah prekine bombardiranje Libanona.
Rajagopal je na društvenim mrežama napisao da izraelska vojska koristi „istu strategiju“ u južnom Libanonu kao u Gazi ili na okupiranoj Zapadnoj obali.
To uključuje „domicid i depopulaciju… prisvajanje zemljišta putem ‘tampon zona’ te de facto aneksiju od strane doseljenika“, rekao je Rajagopal.
Stručnjak za međunarodno pravo ljudskih prava ranije je definirao domicid kao „masovno, proizvoljno uništavanje civilnog stanovanja u nasilnom sukobu“.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare