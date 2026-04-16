FOTO, VIDEO / Libanonski dužnosnik: Nema informacija o razgovorima, UN: Izrael vrši 'domicid'

Ravnatelj Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) pozvao je na „hitnu zaštitu zdravstvenih ustanova, zdravstvenih radnika, vozila hitne pomoći i pacijenata“ diljem Libanona usred izraelskih napada.

Glavni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je da je „jedna od najprometnijih bolnica za zbrinjavanje trauma“ na jugu Libanona, državna bolnica Tebnine, oštećena u dva napada 12. i 14. travnja.

U objavi na društvenim mrežama naveo je da je najmanje 11 djelatnika ozlijeđeno, dok su hitni prijem i njegova oprema uništeni. Dodao je da su oštećeni i bolnička ljekarna te ambulante za izvanbolničke pacijente.