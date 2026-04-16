Gdje se nalaze milijarde iranskih zamrznutih sredstava?

Iransko gospodarstvo već godinama slabi zbog sankcija koje su uvele SAD i druge zemlje. Sankcije su uvedene još 1979. godine, prvo zbog američkih talaca u veleposlanstvu SAD-a u Teheranu nakon Islamske revolucije, a zatim su pojačane zbog iranskog nuklearnog i balističkog programa. Te mjere ograničile su Teheranu pristup vlastitoj imovini, poput prihoda od prodaje nafte, koji su zamrznuti u stranim bankama.