Oglas

24 milijuna eura

Končar ugovorio dosad najvrijedniji posao na području izgradnje transformatora

author
Hina
|
16. tra. 2026. 09:20
Gordan Kolak
N1

Končar je sa švedskim operatorom prijenosnog sustava Svenska Kraftnät potpisao ugovor za izgradnju nove transformatorske stanice CT186 Munga, vrijedan 257,8 milijuna švedskih kruna (bez PDV‑a), odnosno približno 24 milijuna eura, izvijestili su u četvrtak iz te injženjerkse kompanije.

Oglas

 Projekt TS Munga predstavlja prvu greenfield transformatorsku stanicu naponske razine 400 kV ugovorenu u Švedskoj te je, prema ugovorenoj vrijednosti, najveći pojedinačni ugovor Končara na području izgradnje transformatorskih stanica, ističu u svom priopćenju. Ugovorom je dogovorena izgradnja transformatorske stanice po načelu "ključ u ruke", dodaju.

 Kako navode iz te kompanije, na švedskom tržištu prisutni su niz godina kroz isporuku transformatora (mjernih, distributivnih i energetskih) te kroz projekte izgradnje i revitalizacije transformatorskih stanica.

Teme
gordan kolak končar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ