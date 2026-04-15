FOTO, VIDEO / SAD uveo nove sankcije Iranu. Bessent: U tijeku je operacija "Ekonomski bijes"

Ušli smo u 47. dan rata i pregovori o njegovom okončanju mogli bi se nastaviti tijekom naredna dva dana, kazao je u američki predsjednik Donald Trump, nakon što je neuspjeh pregovora tijekom vikenda potaknuo Washington da uvede blokadu iranskih luka.
Dužnosnici zemalja Perzijskoga zaljeva, Pakistana i Irana također su kazali da bi se predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogli vratiti u Pakistan kasnije ovog tjedna premda je jedan viši iranski izvor kazao da datum još nije određen.
No, dok se čeka, satelitske snimke otkrivaju da Iran iskopava lansere raketa, što znači da se sprema na nastavak sukoba.
22:51
Predsjednik iranskog parlamenta: SAD se mora povući od prve pogreške Izraela
Mohammad Ghalibaf, predsjednik iranskog parlamenta i jedna od najutjecajnijih osoba u zemlji, objavio je novu izjavu.
Sjedinjene Američke Države, rekao je, moraju se „obvezati” na prekid vatre u Libanonu, gdje Izrael tvrdi da cilja Hezbollah koji podržava Iran.
„Dovršetak i učvršćivanje sveobuhvatnog prekida vatre u Libanonu bit će rezultat postojanosti i borbe cijenjenog Hezbollaha i njegovog herojstva”, rekao je.
„Otpor i Iran su jedno te isto, bilo u ratu ili u prekidu vatre.”
„Amerika se mora povući od prve pogreške Izraela.”
22:41
Iran tvrdi da se 26 milijuna ljudi dobrovoljno javilo za vojnu službu
Unatoč trenutačnom prekidu vatre u ratu sa SAD-om i Izraelom, više od 26 milijuna ljudi dobrovoljno se prijavilo za vojnu službu u sklopu kampanje pod nazivom "Žrtvuj svoj život", izvijestila je u srijedu iranska državna radiotelevizija IRIB, a prenosi dpa.
U Iranu živi oko 90 milijuna ljudi. Prema državnom radiju, dobrovoljci će biti raspoređeni uz Revolucionarnu gardu i vojsku.
Planirani su i ljudski lanci kako bi se zaštitile potencijalne mete napada.
Prema IRIB-u, među onima koji su se registrirali su iranski predsjednik Masud Pezeškian, većina njegovih ministara, te brojni dužnosnici, sportaši i umjetnici. Registrirao se i utjecajni predsjednik parlamenta Mohamad Bagher Ghalibaf.
22:34
Čelnik Agencije UN-a za izbjeglice: Libanon trpi “humanitarnu katastrofu u svakom smislu te riječi”
Mirno rješenje mora se pronaći u Libanonu, gdje su ljudi i infrastruktura očajni i na rubu pucanja, izjavio je čelnik Agencije UN-a za izbjeglice (UNHCR).
Barham Salih rekao je da Libanon trpi “humanitarnu katastrofu u svakom smislu te riječi”, nakon što je povijesno bio utočište tolerancije i suživota.
“Potrebno nam je mirovno rješenje u ovoj regiji, mir koji neće dopustiti ponavljanje ovakvih epizoda nasilja”, rekao je za Sky News.
“S vremena na vrijeme, ljudima u ovoj regiji jednostavno je dosta.
“Nadamo se da će doći do trajnog mira i da će se ljudi diljem Bliskog istoka vratiti onome što je najvažnije – brizi za vlastite građane.”
Više od 1,2 milijuna ljudi je raseljeno, a više od 2.100 ih je poginulo u Libanonu od početka sukoba.
Salih je dodao: “Ovo je zaista vrlo, vrlo teško i na mnogo načina izvan svakog razumijevanja.”
22:17
Katarski emir i Trump razgovarali o rastućim regionalnim napetostima i pomorskoj sigurnosti
Katarski emir šeik Tamim bin Hamad Al Thani primio je telefonski poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa, priopćio je Amiri Diwan Katara, kako bi razgovarali o najnovijim regionalnim i međunarodnim zbivanjima „u svjetlu brzo rastućih napetosti u regiji“, javlja Al Jazeera.
Visoko na dnevnom redu bila je međunarodna pomorska sigurnost te stabilnost energetskih tržišta i globalnih opskrbnih lanaca uslijed suprotstavljenih blokada Hormuškog tjesnaca.
Emir je naglasio važnost intenziviranja međunarodnih napora kako bi se spriječila daljnja eskalacija u regiji.
21:50
SAD uvodi nove sankcije Iranu
Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) pri američkom Ministarstvu financija uveo je nove sankcije protiv „iranske nezakonite infrastrukture za transport nafte”, uključujući dvadesetak pojedinaca, tvrtki i plovila, javlja Al Jazeera.
U priopćenju se navodi da su povezani s mrežom iranskog naftnog magnata za pomorski prijevoz Mohammada Hosseina Shamkhanija, sina visokog savjetnika bivšeg iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija.
Ministar financija Scott Bessent izjavio je da će administracija Donalda Trumpa nastaviti „prekidati iranske nezakonite krijumčarske i mreže terorističkih posrednika”.
21:50
Izraelski napadi na jug Libanona se nastavljaju
Al Jazeera izvještava da je izraelski napad dronom prije nekoliko minuta pogodio grad Tir.
Zračni napadi zabilježeni su i u južnolibanonskim gradovima Tebnin, Haris i al-Majadel.
Izrael se zasad nije odmah očitovao o tim napadima.
21:23
Rezolucija o ratnim ovlastima nije prošla u američkom Senatu
Američki Senat upravo je glasao o mjeri koja bi ograničila mogućnost predsjednika Trumpa da nastavi s napadima na Iran bez prethodnog odobrenja Kongresa, javlja Al Jazeera.
Senatori su glasali 52 prema 47 protiv te mjere.
21:10
Američko Središnje zapovjedništvo dalo uvid u to kako njihova vojska nadzire vode
Američko Središnje zapovjedništvo (US Central Command) dalo je uvid u to kako njihova vojska nadzire vode u Omanskom zaljevu dok provodi blokadu iranskih luka, piše Sky.
Snimke podijeljene na društvenim mrežama uključuju audiozapis snimljen na američkom vojnom brodu tijekom posljednja dva dana. Glas na snimci kaže:
„Sjedinjene Američke Države objavile su formalnu blokadu iranskih luka i obalnih područja.
Ovo je zakonita mjera.
Svim plovilima savjetuje se da se odmah vrate u luku ako su isplovila te da prekinu plovidbu prema Iranu ako im je to sljedeća luka pristajanja.
Ne pokušavajte probiti blokadu.
Plovila koja plove prema iranskim lukama ili iz njih bit će zaustavljena radi pregleda i zapljene.
Okrenite se i pripremite za ukrcaj.
Ako se ne budete pridržavali ove blokade, upotrijebit ćemo silu.”
Nijedan brod koji je ulazio u iranske luke ili iz njih izlazio nije uspio proći pored američkih snaga u prvih 48 sati blokade, koja je započela u ponedjeljak u 15 sati, priopćilo je ranije Središnje zapovjedništvo.
20:31
Netanyahu: Izrael nastavlja napadati Hezbollah
Benjamin Netanyahu upravo je dao ažurirane informacije o ratu u Iranu, nakon izvješća da bi prekid vatre u Libanonu mogao biti blizu.
Izraelske snage nastavljaju napadati Hezbollah, militantnu skupinu koju podržava Iran sa sjedištem u Libanonu, i spremaju se preplaviti južni grad Bint Jbeil, kaže u video izjavi.
Dodao je da je naredio Izraelskim obrambenim snagama da nastave jačati svoju sigurnosnu zonu u južnom Libanonu, prenosi BBC.
SAD stalno obavještava Izrael o kontaktima s Iranom, kaže Netanyahu, dodajući da su američki i izraelski ciljevi usklađeni.
Ali upozorava da je Izrael "spreman za svaki scenarij" ako se borbe s Iranom nastave.
Netanyahu i njegov obrambeni kabinet sastali su se ranije kako bi razgovarali o mogućnosti prekida vatre u Libanonu.
To se događa nakon što su izraelski i libanonski diplomati jučer u Washingtonu razgovarali o ratu.
20:21
Bivši izraelski obavještajac: Rat s Iranom je doveo do promjene režima. Ali na gore!
"Rat je promijenio režim, i to ne na dobar način", rekao je Danny Citrinowicz, bivši šef odjela za Iran u izraelskoj vojnoj obavještajnoj službi. "Stvorili smo stvarnost koja je gora od one s kojom su se Iranci suočavali prije rata."
