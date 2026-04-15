FOTO, VIDEO / SAD uveo nove sankcije Iranu. Bessent: U tijeku je operacija "Ekonomski bijes"

Mohammad Ghalibaf, predsjednik iranskog parlamenta i jedna od najutjecajnijih osoba u zemlji, objavio je novu izjavu.

Sjedinjene Američke Države, rekao je, moraju se „obvezati” na prekid vatre u Libanonu, gdje Izrael tvrdi da cilja Hezbollah koji podržava Iran.

„Dovršetak i učvršćivanje sveobuhvatnog prekida vatre u Libanonu bit će rezultat postojanosti i borbe cijenjenog Hezbollaha i njegovog herojstva”, rekao je.

„Otpor i Iran su jedno te isto, bilo u ratu ili u prekidu vatre.”

„Amerika se mora povući od prve pogreške Izraela.”