nije mogao odoljeti

FOTO / Astronaut prekršio protokol, uzeo je jednu stvar iz letjelice

15. tra. 2026. 09:38
Reid Wiseman
Jedna stvar promaknula je NASA-i: astronaut Wiseman kriomice je ponio plišanu igračku sa sobom.

Svijet je s divljenjem promatrao kako je NASA poslala Reida Wisemana, Victora Glovera, Christinu Koch i Jeremyja Hansena na put oko Mjeseca i natrag – na najudaljenije putovanje koje je čovječanstvo ikad poduzelo u svemir.

Maskota, nazvana Rise, trebala je ostati na NASA-inu Artemis II zapovjednom modulu kako bi bila kasnije preuzeta s letjelice Integrity Orion.

Ali Wiseman nije mogao odoljeti da ne ponese igračku s kojom je proveo 10 dana u svemiru.

Reid Wiseman
“Trebao sam ostaviti Rise u Integrityju... ali to jednostavno nisam mogao učiniti”, napisao je astronaut na društvenim mrežama u subotu.

Wiseman, koji je bio posljednji član posade koji je napustio letjelicu Integrity, spremio je igračku u vodootpornu vrećicu iz kompleta za preživljavanje pričvršćenu za svoje tlačno odijelo.

Maskota djelo osmogodišnjeg dječaka

Igračka – indikator bestežinskog stanja koji je osmislio osmogodišnji Lucas Ye iz Kalifornije – dizajnirana je kao Mjesec koji nosi kapu u obliku Zemlje, sa zvijezdama na obodu.

Njegov dizajn odabran je među 2.600 prijava pristiglih na natječaj za maskotu Mjeseca iz više od 50 zemalja.

U plišanu igračku umetnuta je SD kartica s više od pet milijuna imena koje su poslali ljudi diljem svijeta želeći da njihovo ime ode u svemir.

Na bočnoj strani igračke ispisano je i ime “Carroll Crater” – krater na Mjesecu koji je posada otkrila i nazvala u čast pokojne Wisemanove supruge.

Rise je bio s posadom na konferencijama i promotivnim turnejama prije putovanja, a tijekom prijenosa uživo moglo ga se vidjeti kako lebdi unutar letjelice.

No njegova uloga nije bila samo moralna podrška.

Rise je služio i kao pokazatelj bestežinskog stanja – počeo bi lebditi čim bi posada ušla u svemir.

Posada se vratila na Zemlju u petak nakon desetodnevnog putovanja, a četvero astronauta dočekani su kao novi američki heroji.

Dok su izlazili u svojim narančastim svemirskim odijelima uz gromoglasan pljesak, moglo se vidjeti kako Wiseman u ruci nosi Risea.

Sada ostaje s Wisemanom i njegove dvije kćeri, Ellie i Katey.

“Teško je ne zavoljeti ovog malog. Ne mogu pustiti Risea iz vida”, priznao je, dodajući da je igračka trenutačno pričvršćena za njegovu bocu s vodom.

Godine 1961. ruski kozmonaut Jurij Gagarin ponio je malu lutku na prvi let čovječanstva u svemir, dok je 1990. Snoopy letio na NASA-inu space shuttleu Columbia.

Godine 2023. i Shaun the Sheep poslan je u svemir u sklopu NASA-ine misije Artemis I, koja je obišla Mjesec i vratila se.

