Vedrana Pribičević komunikatorica godine, antikomunikator Dalibor Matanić
Analitičarka Vedrana Pribičević komunikatorica je godine, odlučio je žiri Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ), profesorici Marijani Grbeša-Zenzerović dodijelio je posebno priznanje za razvoj struke, a za antikomunikatora godine proglasio redatelja Dalibora Matanića.
Na 19. Grand PRixu Hrvatske udruge za odnose s javnošću nagrađeni su i najbolji komunikacijski projekti u prošloj godini te je u devet kategorija dodijeljeno 20 nagrada – tri zlata, četiri srebra i 13 bronci, a posebno priznanje za PRijavitelja godine dobila je agencija Millenium promocija.
Nagrađeni projekti obuhvatili su raznolika područja, od IT industrije i zdravstva do javnih kampanja, društveno odgovornih inicijativa i organizacije zahtjevnih događanja, jasno demonstrirajući kako kvalitetna komunikacija čini ključnu razliku u svim segmentima društva.
"Komunikacijski standard vrijedan priznanja"
Najveću pažnju, ističe Udruga, i ove godine privukla su dva priznanja koja izlaze iz strukovnog okvira i postavljaju pitanja relevantna za cijelo društvo – komunikator i antikomunikator godine. Jedna ističe komunikaciju u njezinom najboljem izdanju, dok druga služi kao stručna opomena da ni ugled ni reputacija ne isključuju odgovornost za neadekvatnu ili loše vođenu komunikaciju, naglašava strukovna udruga.
Komunikatorica 2025., ekonomska analitičarka Pribičević, predavačica je na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta i jedan je od najprepoznatljivijih ekonomskih glasova u hrvatskoj javnosti, ističe HUOJ, no posebno se komunikacijski istaknula osobnom hrabrošću.
"U emisiji Nedjeljom u 2 javno je podijelila vlastitu borbu s pretilošću i online zlostavljanjem, opisujući tjeskobu i mentalne posljedice uvreda. Taj istup potaknuo je val javne podrške i senzibilizirao društvo za temu stigmatizacije i govora mržnje", stoji u obrazloženju. Žiri je upravo tu kombinaciju stručne jasnoće, autentičnosti i društvenog utjecaja prepoznao kao komunikacijski standard vrijedan priznanja, dodaje se.
U obrazloženju priznanja profesorici Grbeši-Zenzerović žiri HUOJ-a ističe da svojim akademskim djelovanjem i aktivnim sudjelovanjem u javnom prostoru ustrajno naglašava važnost odgovorne, argumentirane i etične komunikacije te da je kao mentorica i profesorica oblikovala brojne mlade profesionalce koji danas sudjeluju u razvoju komunikacijske industrije, medija i javnih politika.
Za antikomunikatora godine, redatelja Matanića, HUOJ, navodi da je proglašen "zbog načina na koji se javno obraćao u izrazito osjetljivoj situaciji".
"Umjesto komunikacije koja pokazuje razumijevanje i poštovanje prema onima koji su pretrpjeli štetu, javni istupi djelovali su kao niz poruka koje su mogle dodatno retraumatizirati žrtve. Izostala je jasna, nedvosmislena isprika koja priznaje konkretne postupke i preuzima osobnu odgovornost, uz fokus na vlastitu perspektivu i opravdanja umjesto na dobrobit žrtava", stoji u obrazloženju.
HUOJ dodjeljuje Grand Prix od 2007. godine kao najviše strukovno komunikacijsko priznanje u Hrvatskoj. Predsjednik žirija Velibor Panić istaknuo je da cilj nije samo nagraditi ili uputiti opomenu pojedincima "već javno podsjetiti da svaka izjava u javnom prostoru nosi odgovornost".
