pogađa mnoge ljude
Budite se u isto vrijeme usred noći? Ovaj signal ne biste trebali ignorirati
Noćno buđenje iskustvo je koje pogađa mnoge ljude, bez obzira na dob ili način života. Iako se često smatra bezazlenim, učestalo prekidanje sna može imati značajan utjecaj na fizičko zdravlje, mentalno stanje i svakodnevno funkcioniranje.
Razlozi za noćna buđenja su različiti – od stresa i anksioznosti, preko loših navika spavanja, pa sve do zdravstvenih problema. Razumijevanje uzroka i posljedica ovog fenomena prvi je korak prema pronalaženju učinkovitih rješenja i ponovnom uspostavljanju kvalitetnog sna.
Pomicanje i nemir tijekom noći prilično su uobičajeni, često uzrokovani bukom ili potrebom za odlaskom na toalet. Međutim, ako se to događa redovito, to bi mogao biti pokazatelj nečeg ozbiljnijeg.
Liječnik Amir Khan otkriva razlog zašto se svaku noć budite u isto vrijeme. U epizodi svog podcasta No Appointment Necessary objasnio je da uporno buđenje može biti posljedica visoke razine kortizola, hormona koji se oslobađa kada je tijelo pod stresom, piše klix.ba.
"Kortizol ima ono što nazivamo dnevnim varijacijama, što znači da se tijekom dana mijenja – njegova je razina viša ujutro i tijekom dana, a noću počinje opadati. Međutim, ako ste stalno pod stresom, ne dolazi do tog pada kortizola koji vam je potreban da biste zaspali. Zato uspavljivanje postaje zaista, zaista teško“, naveo je.
Dodao je da to može dovesti do buđenja u tri ili četiri sata ujutro svake noći.
"Razina kortizola počinje rasti oko tri ili četiri sata ujutro, a zatim vas počinje buditi u zoru. Ako imate osnovnu razinu kortizola koja je već visoka i ona počne prirodno rasti u tri odnosno četiri sata ujutro, probudit ćete se u to vrijeme jer to više nije prirodan porast. Već ste krenuli s mnogo višom razinom", rekao je.
