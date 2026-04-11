Dolce bez Gabbane! Suosnivač D&G-a dao ostavku usred pregovora o dugu od 450 milijuna eura

Gabbana je bez pompe napustio upravnu sobu D&G-a, ostavljajući Domenicovog brata na čelu - baš dok se brend bori s dugom od 450 milijuna eura.
Stefano Gabbana dao je ostavku na mjesto predsjednika Dolce & Gabbana, talijanske luksuzne kuće koju je suosnovao s Domenicom Dolceom 1985. godine. Ipak, zadržat že kreativnu ulogu unutar kompanije.
Tvrtka je odlazak, koji je stupio na snagu 1. siječnja, opisala kao "prirodan proces organizacijske i upravljačke evolucije", piše Euronews.
Mjesto predsjednika preuzima Alfonso Dolce, Domenicov brat. Grupa Dolce&Gabbana u izjavi je poručila da potvrđuju "da je Stefano Gabbana dao ostavku na svoje pozicije u Dolce & Gabbana Holding Srl, Dolce & Gabbana Trademarks Srl i Dolce & Gabbana Srl".
"Ova ostavka nema utjecaja na kreativne aktivnosti koje za Grupu provodi sam Stefano Gabbana", dodali su. Što se tiče duga, pojasnili su, tvrtka "trenutno nema što prijaviti jer su pregovori s bankama još uvijek u tijeku".
Gabbana (63) navodno također razmatra opcije za svoj 40%-tni udio u tvrtki. To je, piše Euronews, detalj koji, u kombinaciji s pregovorima o dugu, sugerira da je kuća Dolce & Gabbana usred prilično složenijeg restrukturiranja.
Ništa od toga nije pokvarilo raspoloženje na Tjednu mode u Milanu u veljači, gdje su se i Dolce i Gabbana poklonili na pisti uz Madonnu. Bio je to podsjetnik da što god se događalo u upravnoj sobi, smisao brenda za spektakl ostaje itekako netaknut.
D&G je izgradio svoje ime na Dolceovim sicilijanskim korijenima i posebnom genijalnosti za pripijeni glamur koji je zvijezde od Madonne do Monice Bellucci natjerao da posežu za tom markom već četiri desetljeća.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
