Čačić: "Plivajući PDV" može olakšati situaciju, ali nije to čarobni štapić

"Sjećam se, kad sam s kolegama pisao zakon, kriza stanovanja je bila slična. Nalog je bio vrlo jasan, osmisliti model po kojem će se za cijenu prosječnog najma moći otplaćivati mjesečna rata za dugoročni kredit. Tad toga još nije bilo i premijera Ivicu Račana novinari su pitali što je to, a on je odgovorio da nikad nije čuo za to. Vratio se i pitao me o tome pa sam mu rekao da pričeka, da će to biti. Taj model je dao oko 10.000 stanova i u slučaju da se nastavilo tim tempom, danas bi imali oko 70.000 stanova u POS-u, ali sve vrste lobija su to zaustavljale. Naročito tamo gdje su manipulacije s cijenama stanova i zemljištima."