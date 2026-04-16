RJEŠENJE ZA KRIZU
Čačić: "Plivajući PDV" može olakšati situaciju, ali nije to čarobni štapić
Bivši ministar gospodarstva i predsjednik stranke Reformisti Radimir Čačić gostovao je u Novom danu s Tihomirom Ladišićem, a glavna tema bili su "plivajući PDV", kojeg je on nedavno i predložio, također tijekom gostovanja na N1.
Njime Vlada želi regulirati i utjecati na tržište.
"Nije to ništa posebno ni neobično. Istina jest da nijedna zemlja nema to, u smislu automatizma, ali to je način kako se pojednostavi i ubrza reakcija na krizne situacije kroz poreznu stopu. Pod time se misli na naftu, koja bitno utječe na inflaciju i život građana kroz troškove. Nije taj mehanizam čarobni štapić, ali može olakšati situaciju", kazao je Čačić pa dodatno pojasnio zašto se mora oko toga konzultirati s Europskom komisijom, kao i može li se privremenim odredbama regulirati cijene:
"Europska komisija je, koliko znam, regulirala PDV na način da je najniža stopa pet posto. Oni su i od toga odstupili. Godinama sam inzistirao na tome da se uvedu mehanizmi kako izbjeći i taj minimalni PDV kroz povrat i subvencije. Na kraju je EK donijela odluku da na "solarce" bude nulta stopa. I kod nas je to tako. Ovdje je riječ o fosilnim gorivima, koja moraju imati PDV, ali koliki će biti u jednoj zemlji, o tome ne odlučuje Komisija. Negdje je 17, negdje 20, kod nas 25 posto. Ne vidim nikakav spor.
Naravno da treba obavijestiti Komisiju, ali to je mehanizam koji se sigurno može realizirati i daje prostor zadržati sve prihode proračuna, a svejedno osigurava stabilnost. Naime, ako vam je baza za porez sto, a u proračunu ste planirali za zdravstvo, školstvo, socijalu... uzeti 25 posto PDV-a i tad 25 je 25. Ako nafta poraste sa sto na 200, prihod je 50 i time se dodatno pljačka građane, uz to što ih "dere" tržišta. Ali, s pozicije prihoda i rashoda nema temelja. Zato naftne kompanije zarađuju "beskonačno", kao i država. Drugim riječima, uvođenjem "plivajućeg PDV-a", rast cijena nafte može se ublažiti."
Naglasio je da se ministra financija Tomislava Ćorića o toj ideji, koji je kazao da to treba razmotriti.
"Ono što treba reći za premijera Andreja Plenkovića i Ćorića, jest da su mogli to učiniti davno pa biti spremni. I sad to mogu, uvesti mehanizam, ali ne i upotrijebiti ga. No, bit će spremni."
Što s PDV-om na hranu? Naime, cijene nisu pale.
"Ovdje to nije slučaj jer imate regulirane cijene. Ako padne PDV, može se narediti cijena. To uopće nije komplicirano u ovom slučaju."
Također, kao rješenje za dizanje cijena vidi porez na ekstra profit.
"Uvedite to i neka dignu cijene pa kad plate dodatni porez, vidjete ćete kako neće biti dizanja cijena."
Nema kod Čačića optimizma ni po pitanju promjene vlasti u Mađarskoj, barem u smislu odnosa INA-MOL.
"Iako smo si poboljšali situaciju, neće biti nekih razlika. Rješenje bi bila alternativna naftna kompanija, ali ova Vlada nije sposobna za to. Nije da nema kvalitetnih ljudi nego općenito nema sposobnost pokrenuti stvari."
"Umirovljenici u najvećem problemu"
Vladu krivi i za inflaciju.
"S 34 milijarde eura europskog novca nije napravljeno ništa konkretno, nijedna suštinska reforma. Ništa nije napravljeno u administraciji, na nju trošimo 30 posto BDP-a, a EU prosječno deset. To ide direktno u inflaciju. Mi nismo ostvarili, a mogli smo, s tim silnim milijardama, snažan razvoj i dostatnost elektromreže za prijenose pa da uključimo kapacitete sunca i vjetre. Tako da se i građani uključe svojim novcem na njih. Jer država nije uložila u to. Postoje konkretni projekti i reforme koji se nisu napravili."
Smatra da su umirovljenici zakinuti zbog stanja s inflacijom.
"Za njih stopa inflacije čini bitnu razliku jer im polovica budžeta ide na hranu, koja najviše poskupljuje zbog inflacije. Zato, njima nije inflacija tri ili četiri posto nego sedam ili osam posto. I to je istina."
Priuštivo stanovanje?
"Sjećam se, kad sam s kolegama pisao zakon, kriza stanovanja je bila slična. Nalog je bio vrlo jasan, osmisliti model po kojem će se za cijenu prosječnog najma moći otplaćivati mjesečna rata za dugoročni kredit. Tad toga još nije bilo i premijera Ivicu Račana novinari su pitali što je to, a on je odgovorio da nikad nije čuo za to. Vratio se i pitao me o tome pa sam mu rekao da pričeka, da će to biti. Taj model je dao oko 10.000 stanova i u slučaju da se nastavilo tim tempom, danas bi imali oko 70.000 stanova u POS-u, ali sve vrste lobija su to zaustavljale. Naročito tamo gdje su manipulacije s cijenama stanova i zemljištima."
Neovisno o kritikama koje ima, podržao bi zakone Branka Bačića.
"Nije pjesnik, on je inženjer, geodet. Unutra postoje mehanizmi koji idu u dobrom smjeru. Nisu potpuno pogođeni. Nažalost, ono o čemu priča je smiješno, malo mi ga je tužno gledati dok govori da je zadovoljan. Nama treba 200.000 stanova po svim analizama, a špekulativno zaleđenih 600.000 nekretnina nema veze s tim. Naravno, treba ići u stanove za najam i moramo stvoriti tržište za to. Dajte privatnom kapitalu da to napravi jer Vlada to očito ne može. Neka privatni kapital dobije povrat na razini 20 posto PDV-a i bit će onih koji bi radili stanove za najam", zaključio je Radimir Čačić.
