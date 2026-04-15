opasnost od požara
Tri kuhinjska uređaja koja trebate isključiti iz struje nakon svake upotrebe
Nekoliko uobičajenih kuhinjskih uređaja mogu predstavljat rizik od požara i nepotrebne potrošnje energije ako ostanu uključeni u struju.
Oglas
Čak i kada je uređaj isključen, on se ne odvaja potpuno od električne mreže. Nastavlja trošiti takozvanu "pozadinsku“ ili "fantomsku“ energiju. Ti tzv. energetski vampiri mogu činiti čak 5% do 10% vašeg ukupnog računa za struju. Osim troška, postoji i važniji razlog za zabrinutost.
Uređaji koji su uključeni u struju mogu biti opasni - mogu izazvati požar. Teško za čuti, zar ne? Dobra vijest je da je rješenje jednostavno. Samo ih isključite iz struje kad završite s korištenjem, poručuje američka Uprava za zaštitu od požara. Evo tri uređaja koja biste trebali isključiti svaki put, piše Simply Recipes.
Air fryer (friteza na vrući zrak)
Kao i mnogi drugi uređaji, i air fryer troši struju čak i kad je isključen. Zato je najsigurnije naviknuti se da ga tretirate kao svaki drugi uređaj koji proizvodi toplinu i isključite ga iz struje nakon upotrebe.
Toster
Tosteri stoje na pultu i izgledaju bezazleno i simpatično. No, unutra se kriju izloženi grijači i gomila mrvica. Te mrvice djeluju kao gorivo, a dovoljan je mali električni kvar ili skok napona da ih zapali.
Američka Komisija za sigurnost potrošačkih proizvoda zabilježila je slučajeve u kojima su tosteri ostajali pod naponom iako su izgledali kao da su isključeni. To znači da „isključen“ toster nije uvijek stvarno isključen.
Aparat za kavu
Kuhanje bez nadzora najčešći je uzrok kuhinjskih požara. Iako ovo možda ne smatramo klasičnim kuhanjem, aparat za kavu koji radi noću pomoću timera - upravo je to: potpuno bez nadzora.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas