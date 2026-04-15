akcija europola

FOTO / Pao jedan od vodećih članova Balkanskog kartela u međunarodnoj akciji

Nikola Radišić
15. tra. 2026. 15:19
Jedan od vodećih članova balkanskog narkokartela uhićen je danas u velikoj međunarodnoj akciji koja je provedena u Crnoj Gori.

Prema priopćenju Europola, policijska akcija provedena je u Crnoj Gori i Njemačkoj te je bila usmjerena na jednu od značajnih ćelija te kriminalne organizacije koja se smatra odgovornom za transport više tona kokaina na tržište Europske unije.

Privedeno je ukupno dvanaest osoba, osam u Crnoj Gori i četiri u Njemačkoj.

Među uhićenima u Crnoj Gori identificirana je i takozvana „meta visoke vrijednosti” (High Value Target), a istraga je otkrila i mrežu osoba koje su unutar organizacije obavljale funkcije financijera, koordinatora i logističara.

„Crnogorsko pravosuđe tereti osumnjičene za sudjelovanje u švercu 2,7 tona kokaina i 1,5 tona kanabisa u razdoblju od listopada 2024. do travnja 2026. godine. Zapljene ovih narkotika izvršene su u 12 odvojenih policijskih akcija diljem Europske unije i Južne Amerike. Utvrđeno je da je mreža koristila pomorske i zračne rute, transportirajući drogu u brodskim kontejnerima i drugim skrivenim metodama, dok je kanabis dopreman iz Albanije, Tajlanda i SAD-a”, navodi Europolu priopćenju.

