Dobitnik tportalove književne nagrade bit će poznat 16. lipnja

Dobitnik 19. nagrade tportala u iznosu od 15.000 eura za najbolji hrvatski roman bit će poznat 16. lipnja nakon što žiri krajem svibnja odabere pet finalnih naslova, najavljeno je na rom@n brunchu održanom u srijedu.
U konkurenciju za književnu nagradu tportala ulaze romani na hrvatskom jeziku, izdani kod hrvatskog izdavača 2025. godine, prijavljeni do 2. veljače 2026. O dobitniku odlučuje peteročlani žiri koji čine kroatistica Andrea Milanko, redateljica Anica Tomić, glavna urednica tportala Dijana Suton, psiholog i kolumnist tportala Boris Jokić te prevoditeljica i pjesnikinja Vanda Mikšić, ujedno predsjednica žirija.
U Francuskom institutu u Zagrebu održan je tportalov rom@n brunch, a na panelu "Što je roman danas - i tko ga zapravo čita", o aktualnim temama iz područja književne produkcije u Hrvatskoj razgovarali su državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija Krešimir Partl, dekan Fakulteta elektronike i računarstva Vedran Bilas, redateljica i profesorica na Akademiji dramske umjetnosti u Osijeku Anica Tomić, književna kritičarka i prevoditeljica Jagna Pogačnik i glavni urednik nakladničke kuće Fraktura Seid Serdarević.
Partl je rekao da Ministarstvo kulture i medija koje je pokrovitelj ovogodišnjeg izdanja književne nagrade ima odličnu suradnju s nakladnicima. Dodavši da je Ministarstvo za nakladnike ove godine dalo potporu u iznosu pet milijuna eura iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. "Podupiremo kako one nakladnike koji djeluju na tržištu, tako i one čija djelatnost na tržištu ne može opstati", kazao je.
Važnost potpora javnim novcem istaknuli su i izdavači, čiji je predstavnik na panelu Serdarević, precizirao da se bez potpora ne bi mogao objaviti niz knjiga, apostrofirajući kao posebno ugrožene kategorije poeziju, eseje, kratke priče, ali i nove autore.
"Knjiga naklade od 800 do tisuću primjeraka košta od sedam do 10.000 eura minimalno", rekao je Serdarević.
Pogačnik je govorila je o dubinskom čitanju, navici koja kod mlađe čitateljske publike uslijed poremećaja pažnje sve više izostaje. O aktualnoj književnoj produkciji Pogačnik je kazala da se u posljednjih 15-ak godina dogodio značajan pomak, ne samo u razumijevanju kanona romana, već i u onome što on tematizira.
"Nakon 2010. godine napravljen je pomak od velikih tema i čvrstih naracija prema onima koje su razmrvljene, individualne priče, koje imaju veze sa širim društvenim kontekstom – obiteljske priče, radne i klasne traume, kritika kapitalizma, kritika patrijarhata… Konačno se ratu prilazi iz nekog drugog kuta, iz pozicije žrtve, manjine, djeteta", istaknula je.
Tomić je kao najveći izazov današnjeg čitanja navela posvećivanje vremena i borbu s digitalnom tehnologijom koja oduzima puno vremena. Bilas je također apelirao na usporavanje ritma, istaknuvši da nema intelektualnog rada bez - dosade.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
