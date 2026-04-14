Ovih pet "zdravih" namirnica kriju više šećera nego što mislite

Kupnjom zdrave hrane, biramo ono što je zdravo za naše tijelo i pomaže pri mršavljenju - to je rašireno mišljenje, ali ne i točno.
Oglas
Mnoge namirnice koje se reklamiraju kao zdrave ili fit zapravo sadrže velike količine skrivenog šećera ili sladila koji mogu negativno utjecati na zdravlje i napredak u mršavljenju.
Zato je važno znati što se zapravo nalazi u hrani koju svakodnevno jedemo i naučiti čitati deklaracije na proizvodima, piše Klix.ba.
Jogurt
Jogurt "s niskim udjelom šećera" ili "bez šećera" vjerojatno je pun umjetnih sladila poput sukraloze i aspartama.
Šećer i umjetna sladila problem su za vaše zdravlje, ali ako usporedite što je gore, umjetna sladila su daleko gora od šećera.
Kruh
Mnogi "lagani" kruhovi i dijetalne opcije puni su lažnih šećera. Ironično, ovi lažni šećeri mogu poremetiti vašu prehranu. Kada konzumirate umjetna sladila, vaše tijelo počinje žudjeti za njima.
I može biti lakše prepustiti se toj želji jer mislite da donosite zdraviji izbor i unosite više kalorija. Taj način razmišljanja i ta ovisnost o slatkom dovodi do posljedica u cijelom vašem tijelu.
Proteinski napitci
Proteinski shakeovi su poznati po tome što sadrže lažne šećere poput sukraloze. Budući da se proteinski shakeovi reklamiraju kao dio zdravog načina života, još je važnije čitati deklaracije na svojim omiljenim napitcima.
Slatka i zaslađena hrana trebala bi biti povremena stvar. Nijedno umjetno sladilo ne može nezdravu hranu pretvoriti u zdravu.
Aromatizirani sirevi
Aromatizirani sirevi obično su puni umjetnih sladila, što ono što bi trebao biti idealan proteinski međuobrok pretvara u nešto što bi trebalo biti ograničeno.
Izazov je što prehrambena industrija nije baš transparentna o tome koliko se nešećernih sladila nalazi u njihovim proizvodima. Moraju navesti sladila na popisu sastojaka, ali ne moraju navesti količinu.
Proteinske pločice
Proteinske pločice često se reklamiraju kao zdrav međuobrok ili zamjena za obrok, ali mnoge od njih sadrže lažne šećere.
Postoje prilično dobri dokazi iz dugoročnih epidemioloških prehrambenih studija koji povezuju izloženost zaslađivačima bez šećera s dijabetesom tipa 2, debljanjem i srčanim bolestima.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas