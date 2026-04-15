Norveški filozof za N1 otvara provokativno pitanje - jesu li svjetski lideri sve češće taoci vlastite gluposti?

Mislim da smo bili zarobljeni u staroj predodžbi, kakvu je, primjerice, imao filozof John Stuart Mill o javnoj sferi kao prostoru u kojem se sve ideje susreću pa na kraju opstaju one najjače, odnosno one koje smatramo istinitima. No svjedočimo tomu da se ta javna sfera, u obilju informacija, rascjepkala u brojne podsustave koji su u velikoj mjeri međusobno zatvoreni. U tim sferama nastaju različite vrste zajednica. Posebno su zanimljive tzv. zajednice nepovjerenja, obilježene snažnim nepovjerenjem prema svemu izvan vlastitog kruga i jednako snažnim povjerenjem unutar tog kruga. Gotovo je nemoguće održati smislenu komunikaciju između tih sfera. Također je tipično da postoji asimetrija u odnosu prema informacijama: ne dovodi se u pitanje ništa što potvrđuje postojeća uvjerenja, dok se sve što im proturječi dočekuje s velikim nepovjerenjem. Nije važno ni je li informacija prikupljena na znanstveno utemeljen način. Primjerice, ako raspravljate o nekom medicinskom pitanju i pozovete se na članak objavljen u časopisu The Lancet, vodećem svjetskom medicinskom časopisu, koji je prošao najstrožu moguću kontrolu kvalitete, to ne znači da će se u konačnici pokazati točnim, ali učinjeno je sve da bude što točniji. Ako to predstavite nekome iz tih krugova, vjerojatno ćete dobiti odgovor u obliku YouTube videa u kojem neki alternativni iscjelitelj tvrdi nešto suprotno, uz temeljnu pretpostavku da su ta dva izvora jednaka. No naravno da nisu. Jedan je prošao proces kontrole kvalitete, drugi nije. S golemom demokratizacijom informacijskog prostora nestalo je i vodstvo koje smo prije imali u snalaženju među informacijama. Sve je pušteno u opticaj i prosječnom građaninu postaje vrlo teško razlikovati ono što ima stvarnu vrijednost od onoga što je nema.