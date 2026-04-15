Ne želite ostaviti sav novac u supermarketu? Držite se metode 5-4-3-2-1

Metoda kupovine namirnica 5-4-3-2-1 pojednostavljuje kupovinu namirnica, daje prioritet uravnoteženoj ishrani i - sprečava vas da potrošite dodatan novac na grickalice i slatkiše.
Ako mrzite izrađivati tjedni popis za kupovinu u supermarketu, ova metoda bi mogla biti vrlo korisna.
Svaki broj u metodi 5-4-3-2-1 predstavlja količinu određene kategorije hrane, a bilo bi mudro unaprijed napraviti plan obroka za tjedan dana, piše Nova.rs.
Svaki obrok može sadržavati proteine, ugljikohidrate i povrće, a također može biti korisno odabrati recepte koji dijele zajedničke sastojke.
Izvorna verzija ove metode uključuje:
pet vrsta povrća,
četiri izvora proteina,
tri vrste voća,
dva izvora ugljikohidrata,
jednu "poslasticu".
Prilikom odabira proteina pokušajte ograničiti ili izbjegavati prerađeno crveno meso; prilikom odabira ugljikohidrata pokušajte izbjegavati rafinirane ugljikohidrate, poput bijelog kruha i drugih proizvoda od bijelog brašna, savjetuje Healthline.
Naravno, ne morate potpuno izbaciti prerađenu hranu ili hranu s visokim udjelom dodanog šećera. "Poslastica" može biti vrećica čipsa ili vaš omiljeni sladoled. Važno je zapamtiti da se sva hrana može uklopiti u uravnoteženu prehranu u umjerenim količinama.
Izvorna verzija ove metode možda nije prikladna za sve prehrambene obrasce, stoga je možete modificirati kako bi odgovarala vašim potrebama.
Ako želite povećati unos vlakana, možda biste trebali zamijeniti voće i proteine. Dakle, umjesto četiri izvora proteina i tri vrste voća, možete kupiti četiri vrste voća i tri izvora proteina.
Chef Will Coleman napravio je svoju verziju s:
5 različitih vrsta povrća,
4 vrste voća,
3 različita izvora proteina,
2 umaka ili namaza,
1 vrstom žitarica.
Naravno, primjena metode 5-4-3-2-1 neće uvijek biti izvediva. Na primjer, ne uzima u obzir začine, aditive ili hranu poput maslinovog ulja i maslaca.
Također možete planirati pripremu obroka koji zahtijevaju određene sastojke koji ne spadaju u opseg kategorija u ovoj metodi. Ali to je dobra osnova.
