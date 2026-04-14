Koliko dugo se piju maslinovo ulje i limun

Desetke tisuća pretraga mjesečno vrte se oko istog pitanja: koliko dugo se pije maslinovo ulje i limun da bi se osjetili konkretni rezultati? Dva tjedna, mjesec dana, tri mjeseca? Internet nudi odgovore za svačiji ukus, ali gotovo nijedan ne stoji na čvrstim nogama. Oba sastojka imaju dokumentirane zdravstvene prednosti — no kad se pomiješaju u čašu i popiju natašte, priča postaje znatno kompliciranija nego što je zdravstveni blogovi prikazuju.

Što govore preporuke o dnevnoj količini

Stručnjakinja Clevelandske klinike preporučuju jednu do četiri žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja dnevno, no uz ogradu: točna količina ovisi o dobi, spolu, tjelesnoj težini i razini aktivnosti. Prema većini nutricionističkih smjernica, optimalan unos iznosi jednu do dvije žlice, dakle 15 do 30 mililitara.

Koliko to zapravo znači? Jedna žlica sadrži 120 kalorija. Četiri žlice dnevno, koje se redovito spominju po zdravstvenim portalima, donose gotovo 500 kalorija samo iz ulja. Za osobu koja pazi na težinu, to je razlika koju ne smije zanemariti.

Kad je riječ o limunovu soku, uobičajeni omjer u kombinaciji s maslinovim uljem jest jedna žlica svježe iscijeđenog soka. Porcija od 100 grama limunova soka sadrži 38,7 miligrama vitamina C, što pokriva 43 posto preporučene dnevne doze za muškarce i 52 posto za žene.

Zašto nema fiksnog trajanja

Na pitanje koliko dugo se pije maslinovo ulje i limun, ne postoji znanstveno utvrđen odgovor. Nijedna relevantna medicinska organizacija nije propisala trajanje konzumacije ove kombinacije za postizanje specifičnih zdravstvenih ciljeva.

Jedina studija koja se izravno bavila ovom mješavinom provedena je na 18 pacijenata s hipertenzijom u indonezijskoj regiji Yogyakarta. Sudionici su tijekom 14 dana konzumirali 30 mililitara soka limuna i 30 mililitara maslinovog ulja, svaki dan 30 do 60 minuta prije doručka.

Prosječna razina kolesterola pala je sa 6,88 na 5,92 mmol/l. Rezultat nije zanemariv, ali uzorak od 18 osoba ne dopušta široke zaključke. Dvotjedni period iz te studije ne može poslužiti kao univerzalna preporuka.

Razdvajanje činjenica od želja

Ekstra djevičansko maslinovo ulje sadrži više od 20 vrsta polifenola — biljnih spojeva koji štite srce i smanjuju upale. Ti antioksidansi neutraliziraju slobodne radikale, nestabilne molekule povezane s kroničnim bolestima. Prema istraživanjima Harvardske medicinske škole, promatračke studije dosljedno pokazuju povezanost između redovite konzumacije maslinovog ulja i nižeg rizika od kardiovaskularnih bolesti, nekih vrsta raka, pa čak i demencije. Mediteranska prehrana, kojoj je maslinovo ulje temelj, desetljećima potvrđuje te nalaze.

Limun donosi vitamin C, pektin i d-limonen. Pektin usporava probavu i pomaže u održavanju stabilnih razina šećera u krvi, dok d-limonen, prisutan u kori i ulju limuna, može ublažiti probavne smetnje i žgaravicu.

Zasebno, oba sastojka zaslužuju mjesto u prehrani. Zajedno? Za sinergijski učinak njihove kombinacije zasad nema čvrstih dokaza.

Kad je oprez pametniji od navike

Maslinovo ulje podmazuje probavni trakt, što kod osjetljivih osoba, posebno onih koje nisu naviknute na prehranu bogatu mastima, može uzrokovati proljev, nadutost ili grčeve. Rizik raste s količinom većom od dvije do tri žlice dnevno.

Limunov sok nosi drugi problem. Njegova kiselost može izazvati iritaciju sluznice želuca i pogoršati simptome gastitisa umjesto da ih ublaži. Osobama s osjetljivim želucem ili onima koje uzimaju lijekove za krvotlak preporučuje se razgovor s liječnikom prije uvođenja ove kombinacije u prehranu.

Posebno treba raščistiti jednu tvrdnju koja uporno kruži forumima: da maslinovo ulje i limun pomažu u izbacivanju bubrežnih ili žučnih kamenaca. Stručnjaci američke urološke klinike Urology Associates P.C. jasno kažu da je to netočno.

Kako pristupiti ovoj mješavini razumno

Uobičajeni omjer koji se spominje jest jedna žlica maslinova ulja i jedna žlica svježe iscijeđenog limunova soka, ukupno 30 mililitara. Mješavinu treba pripremiti neposredno prije konzumacije kako bi se sačuvale hranjive tvari. Pritom vrijedi koristiti isključivo ekstra djevičansko maslinovo ulje jer rafinirano gubi velik dio polifenola tijekom prerade. Isto tako, kupovni limunov sok u boci nema jednaku nutritivnu vrijednost kao svježe iscijeđeni.

Oko vremena konzumacije postoji rasprava bez pobjednika. Jedni zagovaraju jutro i prazan želudac, drugi večer prije spavanja. Ni za jedno ni za drugo nema znanstvene podloge. Tijelo ima vlastite mehanizme detoksikacije putem jetre i bubrega, i ne treba mu pomoć mješavine ulja i citrusa.

Tko se ipak odluči isprobati, razumno je početi s manjom količinom, pola žlice ulja i pola žlice soka, pa postupno povećavati tijekom prvog tjedna. Tako se smanjuje rizik od probavnih tegoba i omogućuje praćenje reakcije organizma.

Što zaista vrijedi znati

Maslinovo ulje bogato je jednostruko nezasićenim masnim kiselinama koje pomažu u snižavanju LDL kolesterola . Limun je pouzdan izvor vitamina C, čiji nedostatak, prema istraživanjima, može smanjiti sposobnost tijela da razgrađuje masti.

A maslinovo ulje i limun kao lijek za kašalj? Maslinovo ulje može podmazati grlo, limunov sok može pružiti vitamin C, ali njihov zajednički učinak na kašalj nije klinički dokazan.

Mediteranska prehrana , koja prirodno uključuje oba sastojka kao dio šireg prehrambenog obrasca, ima desetljeća znanstvenih dokaza iza sebe. Njezina piramida prehrane smatra se najzdravijom na svijetu, a maslinovo ulje čini njezin temelj. Jedan par žlica dnevno neće zamijeniti uravnoteženu prehranu, redovitu tjelesnu aktivnost i redovite liječničke kontrole. Ali kao dio cjelovitog pristupa prehrani, sasvim sigurno neće ni odmoći.