Papina poruka nakon najnovijeg Trumpova napada: "Svijet treba čuti..."

Vance, koji je katolik, uključio se u raspravu na događaju Turning Point USA u utorak, rekavši da bi papa trebao biti „oprezan” kada govori o teologiji. Također je doveo u pitanje papino razumijevanje teorije „pravednog rata”, koja definira uvjete za moralno opravdan sukob i razvijana je stoljećima od strane katoličkih mislilaca.