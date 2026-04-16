Papina poruka nakon najnovijeg Trumpova napada: "Svijet treba čuti..."
Papa Lav XIV. izjavio je da njegov posjet Africi nosi poruku jedinstva i mira „koju svijet treba čuti”, dok se i dalje suočava s kritikama američkog predsjednika i potpredsjednika zbog svog stava o ratu u Iranu.
Govoreći u srijedu u papinskom zrakoplovu na letu iz Alžira u Kamerun, Lav je ukazao na svoj posjet Velikoj džamiji u Alžiru, najvećoj u Africi, te rodnom mjestu svetog Augustina iz Hipona, iznimno utjecajne kršćanske figure koja ga je inspirirala da postane svećenik.
Posjet džamiji pokazao je da, iako „imamo različita vjerovanja, različite načine bogoslužja i različite načine života, možemo živjeti zajedno u miru”, rekao je papa.
Dodao je: „Mislim da je promicanje takve slike nešto što svijet danas treba čuti”, prenosi CNN.
Trump uzvraća papi
Lav je započeo svoje putovanje po Africi u Alžiru, zemlji s većinski muslimanskim stanovništvom, nakon što je kritizirao američku vojnu operaciju u Iranu. Sve oštrije papine kritike naglašavaju njegovu ulogu kao protuteže Trumpovoj administraciji.
Papina spremnost da javno kritizira američkog predsjednika predstavlja značajnu eskalaciju napetosti između Washingtona i Vatikana. Trump i njegov potpredsjednik JD Vance ovog su tjedna uputili niz oštrih izjava na račun poglavara Katoličke crkve, koji je poručio da „nema straha od Trumpove administracije” i ne pokazuje znakove povlačenja.
Papa je otputovao u Afriku samo nekoliko sati nakon što je Trump pokrenuo žestok napad na njega i njegov stav o ratu. Predsjednik SAD-a je potom objavio sliku na kojoj se prikazuje poput Isusa, koja je kasnije obrisana.
Vance, koji je katolik, uključio se u raspravu na događaju Turning Point USA u utorak, rekavši da bi papa trebao biti „oprezan” kada govori o teologiji. Također je doveo u pitanje papino razumijevanje teorije „pravednog rata”, koja definira uvjete za moralno opravdan sukob i razvijana je stoljećima od strane katoličkih mislilaca.
Jedan od ključnih autora te teorije je sveti Augustin iz Hipona, kojeg je Lav posebno istaknuo tijekom boravka u Alžiru. Augustin, biskup iz kasnog 4. i ranog 5. stoljeća, duhovni je otac augustinskog reda kojem papa pripada i čiji je bivši poglavar.
Lav je naglasio da je Augustin i dalje „važna figura” kroz svoja djela, učenja i duhovnost.
„Njegov poziv na traženje Boga i istine nešto je što je danas itekako potrebno”, rekao je Lav, govoreći na engleskom u zrakoplovu na letu iz Alžira u Yaoundé, glavni grad Kameruna.
Istaknuo je da se Augustinovo nasljeđe poštuje u Alžiru, iako većinu stanovništva čine muslimani.
Papa je dodao da sveti Augustin nudi „Crkvi i svijetu” viziju koja uključuje „napor izgradnje zajednice, traženje jedinstva među svim narodima i poštovanje svih ljudi, unatoč razlikama.”
Trump nije pokazivao znakove smirivanja sukoba u utorak navečer, poručivši da je „neprihvatljivo” da Teheran ima nuklearno oružje.
„Može li netko molim vas reći papi Lavu da je Iran ubio najmanje 42.000 nedužnih, potpuno nenaoružanih prosvjednika u posljednja dva mjeseca i da je za Iran apsolutno neprihvatljivo imati nuklearnu bombu”, napisao je Trump na Truth Socialu. Nije odmah bilo jasno odakle mu ta brojka.
Lav, prvi papa koji je posjetio Alžir, zahvalio je alžirskim vlastima što su omogućile putovanje te odao priznanje maloj, ali značajnoj prisutnosti Katoličke crkve u toj zemlji.
Tijekom boravka u Kamerunu osvrnuo se i na sukob između frankofone vlade i anglofonskih separatista te će sudjelovati na mirovnom sastanku.
Govoreći u predsjedničkoj palači u Yaoundéu pred predsjednikom Paulom Biyom, Lav je pozvao vlasti da izbjegavaju korupciju.
„Da bi mir i pravda prevladali, moraju se prekinuti lanci korupcije — koji narušavaju vlast i oduzimaju joj vjerodostojnost”, rekao je.
Dodao je da se „istinski mir” može ostvariti samo kada „zakon služi kao sigurna zaštita od samovolje bogatih i moćnih”.
Anglofonski separatisti u Kamerunu najavili su trodnevnu pauzu u borbama kako bi papa mogao „sigurno putovati” i prenijeti svoju poruku mira.
Papino putovanje po Africi uključuje i posjete Angoli i Ekvatorijalnoj Gvineji, a završava 23. travnja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare