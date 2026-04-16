Trump najavio pregovore Izraela i Libanona

N1 Info
16. tra. 2026. 06:42
Donald Trump
Donald Trump izjavio je da će se razgovori između čelnika Izraela i Libanona „održati” u četvrtak.

U objavi na Truth Socialu američki predsjednik rekao je da pokušava „osigurati malo prostora za predah” između dviju zemalja.

To dolazi nakon što se izraelski premijer Benjamin Netanyahu navodno u srijedu sastao sa svojim sigurnosnim kabinetom te je trebao razmotriti sporazum o prekidu vatre s Libanonom — gdje djeluje militantna skupina Hezbollah koju podržava Iran.

Hezbollah je ranije poručio da bi do prekida vatre moglo doći „uskoro”, dok je jedan visoki američki dužnosnik navodno rekao da SAD nije zahtijevao prekid vatre, ali da bi „pozdravio kraj neprijateljstava u Libanonu”, javlja SkyNews.

