Šok u Pentagonu: Trump iznenadio izjavom

Objava predsjednika Donalda Trumpa u srijedu da razmatra povlačenje dijela američkih vojnika iz Njemačke zatekla je obrambene dužnosnike, koji su pokušavali utvrditi je li ovaj put ozbiljan u namjeri da provede svoje prijetnje.
Oglas
Prema trojici obrambenih dužnosnika, Trumpova objava na društvenim mrežama bila je prvi put da su mnogi čuli za mogući novi potez kojim bi se stotine, ako ne i tisuće američkih vojnika povukle iz Njemačke.
Pentagon "to nije očekivao i nije planirao nikakvo povlačenje”, rekao je kongresni pomoćnik upoznat sa situacijom, piše Politico.
"Ali moramo ga shvatiti ozbiljno jer je bio ozbiljan tijekom svog prvog mandata”, dodao je, referirajući se na Trumpovu naredbu iz srpnja 2020. o povlačenju 12.000 američkih vojnika iz Njemačke koja nikada nije provedena.
Iako se ranije Trumpove prijetnje nisu ostvarile, u drugom mandatu pojačao je protueuropsku retoriku – od prijetnji izlaskom iz NATO-a zbog neuspjeha saveznika da se uključe u rat s Iranom do upozorenja da bi mogao preuzeti Grenland.
Trumpova najnovija prijetnja transatlantskom savezu dolazi samo nekoliko dana nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz izjavio da je SAD bio „ponižen” od strane Irana za pregovaračkim stolom.
Trump je u četvrtak nastavio kritizirati njemačkog čelnika, poručivši mu da bi trebao „više vremena posvetiti” okončanju ruskog rata u Ukrajini i rješavanju europskih energetskih i migracijskih problema, a „manje vremena miješanju u one koji uklanjaju iransku nuklearnu prijetnju”.
Trumpova početna objava uslijedila je nekoliko sati nakon telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji već dugo nastoji smanjiti broj NATO-ovih snaga u Europi. Došla je i u trenutku kada je njemački načelnik obrane, general Carsten Breuer, završavao dan sastanaka s američkim dužnosnicima u Washingtonu o novoj obrambenoj strategiji Berlina.
Njemački dužnosnici reagirali su iznenađeno na predsjednikove objave, iako su prethodno imali produktivne razgovore s američkim kolegama, rekao je visoki njemački dužnosnik.
"Kao najveće europsko gospodarstvo, Njemačka ima ambiciju preuzeti veću vodeću ulogu unutar NATO-a”, rekao je Breuer novinarima nakon tih sastanaka.
Trumpovi komentari došli su i u trenutku kada je američki ministar vojske Dan Driscoll završavao dvodnevni posjet njemačkim vojnim poligonima kako bi naglasio američku prisutnost u toj zemlji.
Predsjednik je u četvrtak također iznio ideju o povlačenju vojnika iz Španjolske i Italije.
Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell rekao je da ministarstvo „planira za svaki scenarij i potpuno je spremno provesti zapovijedi vrhovnog zapovjednika u vrijeme i na mjestu koje on odredi.” Bijela kuća nije odgovorila na upit za komentar.
"Trumpova politika grubih prijetnji dosegla je svoje granice. Njegova retorika je izgubila učinak. Povlačenje američkih snaga iz Njemačke ozbiljno bi oslabilo i same Sjedinjene Države i pitamo se kada će se odrasli u Washingtonu ponovno pojaviti na sceni", rekao je jedan dužnosnik.
U Njemačkoj se nalazi između 35.000 i 40.000 američkih vojnika, a Njemačka besplatno osigurava zemljište za baze, kao i lokalnu radnu snagu za podršku američkim snagama. Pentagon također upravlja s dva glavna vojna zapovjedništva iz Njemačke: Europskim zapovjedništvom SAD-a i Afričkim zapovjedništvom SAD-a, kao i najvećom bolnicom Pentagona izvan američkog teritorija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas