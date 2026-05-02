POVLAČENJE VOJNIKA

Vodeći republikanci zabrinuti zbog Trumpovog plana

02. svi. 2026. 18:27
REUTERS/Jonathan Ernst

Dva vodeća američka republikanska zakonodavca izrazila su u subotu zabrinutost zbog odluke Pentagona o povlačenju pet tisuća vojnika iz NATO saveznice Njemačke.

"Jako smo zabrinuti zbog odluke o povlačenju američke brigade iz Njemačke", rekli su senator Roger Wicker i zastupnik Mike Rogers u zajedničkoj izjavi.

Wicker iz Mississippija i Rogers iz Alabame predsjedavaju odborima za oružane snage Senata i Zastupničkog doma. Njihova izjava dolazi dan nakon što je Pentagon najavio povlačenje i rekao da se očekuje da će se taj potez dovršiti u sljedećih šest do 12 mjeseci, piše Guardian.

Donald Trump zaprijetio je povlačenjem ranije ovog tjedna nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz u ponedjeljak rekao da Iranci "ponižavaju" Sjedinjene Države u pregovorima o okončanju rata i da ne vidi strategiju izlaska Washingtona.

Wicker i Rogers rekli su da se svaka značajna promjena prisutnosti američke vojske u Europi mora preispitati i koordinirati s Kongresom i američkim saveznicima.

"Očekujemo da će se Ministarstvo u narednim danima i tjednima uključiti sa svojim nadzornim odborima u raspravu o ovoj odluci i njezinim implikacijama za američko odvraćanje i transatlantsku sigurnost", rekli su.

Čak i ako saveznici NATO-a povećaju obrambene izdatke na 5 posto BDP-a, izgradnja sposobnosti za preuzimanje konvencionalnog odvraćanja trajat će neko vrijeme, a prerano smanjenje američkih snaga u Europi "riskira potkopavanje odvraćanja i slanje pogrešnog signala ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu", dodali su.

Glasnogovornica NATO-a Allison Hart izjavila je u subotu da savez "surađuje sa SAD-om kako bi razumio detalje njihove odluke o rasporedu snaga u Njemačkoj".

