Most vrijedan 6,7 milijardi koji je oborio 10 rekorda: Ispod mora voze automobili, a tunele čuvaju robot

Arhitektonsko čudo vrijedno 6,7 milijardi dolara. Ovaj 24 kilometra dug prekooceanski prijelaz, s dva mosta, podvodnim tunelima i umjetnim otocima, postavlja 10 svjetskih rekorda i drastično smanjuje vrijeme putovanja između Zhongshana i Shenzhena s dva sata na samo 30 minuta.
Estuarij Biserne rijeke, gdje se Biserna rijeka ulijeva u Južno kinesko more, jedno je od najgušće naseljenih područja na svijetu. Obuhvaća Hong Kong, Makao i devet gradova u Guangdongu, koji su odvojeni širokim vodenim površinama — što kretanje među njima čini izuzetno teškim.
Sa dva sata na samo 30 minuta
Veza Shenzhen–Zhongshan, duga 24 kilometra, osmišljena je kako bi riješila taj problem povezivanjem gradova Shenzhen i Zhongshan, koji se nalaze na suprotnim obalama estuarija Biserne rijeke. Međutim, ne radi se o jednom dugom mostu, već i o podvodnom tunelu u sredini koji se proteže između dva umjetna otoka, dok mostovi povezuju svaki otok s gradom na toj strani.
S osam prometnih traka koje omogućuju brzine do 100 km/h, ova prometna veza skraćuje inače dvosatnu vožnju na samo 30 minuta. Nakon sedam godina gradnje, projekt je konačno otvoren prije dvije godine.
Prema Kineskoj globalnoj televizijskoj mreži (CGTN), most Shenzhen–Zhongshan postavio je 10 novih svjetskih rekorda. Ne radi se o osnovnim rekordima poput najdužeg ili najvećeg mosta — zapravo, riječ je o vrlo specifičnim postignućima.
- Najveći raspon potpuno priobalnog visećeg mosta s čeličnim kutijastim nosačima (1.666 m)
- Najviša mostovna konstrukcija (91 m)
- Najveća navigacijska visina za morski most
- Najveće sidro za viseći most na moru (344.000 m³ odnosno 12 milijuna kubičnih stopa betona)
- Najveća brzina testiranja otpornosti na vjetar za viseći most (83,7 metara u sekundi)
- Najveća čelična mostovna konstrukcija s asfaltnim kolnikom od vruće mješavine epoksidnog asfalta (378.800 m² odnosno 4 milijuna četvornih stopa)
- Najduži dvosmjerni, osmotračni uronjeni tunel (5.035 m)
- Najširi podvodni tunel od čelične ljuske i betona (do 55,6 m)
- Najveći pojedinačni odljevak za uronjenu cijev sa čeličnom oplatom korištenjem samozbijajućeg betona (29.000 m³ odnosno milijun kubičnih stopa po segmentu cijevi)
- Najšira višekratno sklopiva M-oblikovana vodena brana korištena u završnom spoju uronjene cijevi tunela (3 metra)
Prvo podvodno čvorište na autocesti i čvorište na aerodromu na svijetu
Osim svega toga, dio tunela ima i niz zanimljivih sigurnosnih značajki, uključujući nove sustave za gašenje požara i odvod dima. Tim od 14 robota neprestano patrolira tunelom, nadzirući cijevi i kablove koji osiguravaju nesmetan rad sustava, a mogu pratiti i prometne nesreće. Kada se dogodi incident, roboti mogu usmjeravati promet putem ugrađenih zvučnika i snimati mjesto događaja dok informacije prenose u udaljeni kontrolni centar, prenosi Xinhua.
Svjetla duž zidova također imaju sustav osvjetljenja u boji. Kada je sve u redu, svijetle zeleno, a u hitnim slučajevima postaju crvena. Sustav može postupno mijenjati boju iz žute u zelenu duž cijelog tunela kako bi ljudima pomogao pronaći pravi smjer tijekom evakuacije.
Kako prenosi Državno vijeće Kine, Shenzhen–Zhongshan povezuje se s mostom Hong Kong–Zhuhai–Makao — najdužim morskim mostom na svijetu, dugim 31 kilometar — čime se stanovnicima olakšava kretanje kroz ovo gusto naseljeno područje.
