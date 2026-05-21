113 metara ispod morskog dna iskopava se najdublji podvodni željeznički tunel na svijetu

Podvodni tunel „Pearl River” doseže 113 metara ispod morskog dna, koristi kineski stroj za bušenje tunela promjera 13,42 metra i skratit će putovanje između Shenzhena i Jiangmena na manje od jednog sata, prenosi CGTN. Stroj za bušenje tunela Shenjiang-1, razvijen i proizveden u potpunosti u Kini, radio je neprekidno četiri godine kako bi napredovao na prvih 4 km dionice. Prosječna brzina iskopa iznosila je samo 2 metra dnevno, što odražava neke od najnepovoljnijih geoloških uvjeta s kojima se stroj za bušenje tunela ikada suočio.