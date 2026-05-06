Kina: Izraelsko-američki rat protiv Irana nije legitiman

Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi opisao je vojne akcije Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana kao „nelegitimne” tijekom sastanka sa svojim iranskim kolegom Abasom Aragčijem u Pekingu, prenosi iranska novinska agencija Tasnim.
Wang Yi izjavio je da se Bliski istok nalazi na „prekretnici” te da je sveobuhvatni prekid vatre „neophodan” za stabilnost regije.
Također je ponovno potvrdio predanost Pekinga naporima za smirivanje sukoba te rekao da je izravan dijalog između dviju strana ključan, navodi Tasnim.
„Vjerujemo da je sveobuhvatni prekid vatre hitno potreban, da nastavak neprijateljstava nije prihvatljiv te da je osobito važno ostati predan dijalogu i pregovorima”, rekao je Wang, kako prenosi ABC.
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči izrazio je zahvalnost Kini na „čvrstom stavu”, osobito zbog osude američko-izraelskog rata, te izjavio da će suradnja između Teherana i Pekinga postati snažnija nego ikad.
Aragči je izrazio zahvalnost Kini jer je, kako je rekao, uvijek bila na pravoj strani povijesti, dodajući da Iran vjeruje Kini i očekuje da će ona nastaviti igrati aktivnu ulogu u promicanju mira i okončanju sukoba. Također je izrazio potporu uspostavi nove poslijeratne regionalne arhitekture sposobne koordinirati razvoj i sigurnost.
Ističući da se regija nalazi na kritičnoj prekretnici između rata i mira, Wang je rekao da Kina smatra kako sveobuhvatan prekid sukoba ne trpi odgodu, da bi svaki nastavak neprijateljstava bio još nepoželjniji te da je osobito važno ostati predan pregovorima, prenosi China Daily.
Kina podupire Iran u zaštiti njegova nacionalnog suvereniteta i sigurnosti te cijeni spremnost Irana da diplomatskim putem traži političko rješenje, rekao je Wang.
Bila je to prva posjeta jednog visokog iranskog dužnosnika Narodnoj republici Kini od početka američko-izraelskog napada, 28. veljače.
