Dok se globalne napetosti ne smiruju, iz Kine stižu dokumenti o novom oružju koje bi moglo iz temelja promijeniti pomorsko ratovanje. Riječ je o kompaktnoj „stealth“ krstarećoj raketi, dizajniranoj da ostane potpuno skrivena unutar najmodernijih nevidljivih lovaca J-20 i J-35.
Glavni adut ove rakete nije samo brzina, već nevjerojatna sposobnost izbjegavanja radara i infracrvenih senzora. Dokumenti koji su procurili na mreži Weibo otkrivaju specifičan dizajn s „V-repom“ i nazubljenom mlaznicom, što drastično smanjuje radarski odraz. Posebno fascinira sustav hlađenja: četiri mlaznice ubrizgavaju hladan zrak izravno u vrući ispušni tok, čineći raketu gotovo nevidljivom za toplinske senzore neprijatelja.
Domet koji izaziva zabrinutost
Ova raketa, dugačka manje od četiri metra, ima domet od nevjerojatnih 1.326 kilometara. To znači da kineski nevidljivi lovci mogu lansirati napad duboko izvan dosega većine modernih pomorskih obrana. Dok američki pandani, poput rakete AGM-158C, zbog svoje veličine moraju visjeti na krilima aviona i tako „upaliti“ radare, kineski dizajn omogućava da i avion i projektil ostanu nevidljivi sve do samog trenutka lansiranja.
Izazov za modernu obranu
S flotom od više od 200 operativnih lovaca J-20, Kina ovim potezom postavlja ozbiljan izazov pred svjetske mornarice. Iako je riječ o podzvučnom oružju (brzina od oko 0,71 Macha), njegova snaga leži u tišini i dometu. Vojni analitičari na Balkanu, koji prate modernizaciju istočnih i zapadnih sila, ističu da ovakvi sustavi čine tradicionalne nosače zrakoplova ranjivijima nego ikada prije.
Stvarna učinkovitost ovog „nevidljivog predatora“ ovisit će o završnim testiranjima, ali koncept jasno pokazuje u kojem smjeru ide budućnost ratovanja: tko je hladniji i tiši, taj pobjeđuje.
