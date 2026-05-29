"besplatan" koncert
Načelnik slovenske općine napao hrvatskog glazbenika, menadžerica: "Ako se ponovi, poduzimamo pravne mjere"
Slovenski načelnik tvrdi da je traženo 35.000 eura i "besplatan" koncert, tim Jakova Jozinovića sve poriče
Jučer se pojavio video iz jednog podcasta u kojem se slovenski načelnik općine Radenci, Roman Leljak, okomio na našeg glazbenika Jakova Jozinovića, rekavši da se dogovarao njegov nastup u općini, ali da se nije realizirao zbog traženog honorara. Sada se oglasila Jakovljeva menadžerica, piše Valentina Podrug za Jutarnji list.
Leljak, slovensko-hrvatski istraživač, ispričao je kako se planirao nastup mladog Jozinovića u Radencima u okviru ljetnog programa, a dogovoreni su bili i brojni drugi koncerti poznatih izvođača, među kojima su i Klapa Intrade, Dražen Zečić i Hrvatske ruže, te su htjeli dovesti i 20-godišnjaka.
No, Leljak je rekao da je Jozinović tražio honorar od vrtoglavih 35 tisuća eura, tražeći da se koncert promovira kao besplatan. “Jakov Jozinović je popularan u Sloveniji, mlađi naraštaj ga stvarno prati. Mi imamo u općini Radenci jedan turistički grad i u srpnju imamo dosta tih koncerata. Ove godine nam dolazi glazbena grupa Klapa Intrade, Dražen Zečić, Hrvatske ruže, i bilo je prijedloga da dođe i Jakov Jozinović.
Sve te nastupe plaća grad i njemu bismo platili, ali on je tražio od nas 35.000 eura za nastup, što se meni činilo visoko, jer je to isti honorar koji je tražila Severina 2025. godine. Tražio je još jedan dodatak – da javno objavimo da je pjevao besplatno. Zašto? Njegova menadžerica je to objasnila time da on ide po tim koncertima gdje mnogo zaradi, a tih 35.000 eura je veoma malo za njega, te da ne bi pokvario svoj financijski rejting.”
Nastavio je: “Na takve odgovore sam javno i jasno rekao da kao gradonačelnik to neću prihvatiti. Meni se čini da je 35.000 eura ogroman novac za jednog mladog izvođača, a i još to da lažem svoje mještane – nema šanse. Lijepo sam se zahvalio, poželio sam mu lijepu karijeru i nadam se da će ubrzo doći k sebi, da će poštovati okolinu u kojoj živi, običaje. Jako je on mlad, nije doživio, ali kad ga dragovoljci iz Domovinskog rata nešto zamole, mislim da nema netko tko bi to smio odbiti i dostojanstveno reći: ‘Ne’. Ako su svi ostali to učinili, zašto on ne bi…”
