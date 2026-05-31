Kako žive umirovljenici u Švicarskoj i Švedskoj i kolike su im mirovine?

Život umirovljenika u Hrvatskoj dobro nam je poznat – mnogi jedva podmiruju osnovne životne troškove. No kako žive umirovljenici u Švicarskoj i Švedskoj, državama koje se često smatraju zlatnim standardom kada je riječ o kvaliteti života? Uzimajući u obzir njihove mirovinske sustave, životni standard te dostupnost zdravstvenih i socijalnih usluga, evo kako izgleda svakodnevica tamošnjih umirovljenika.

Kolike su prosječne mirovine u Švicarskoj i Švedskoj?

Prosječna mirovina u Švicarskoj ovisi o nizu čimbenika, ali se iz osnovnog državnog mirovinskog sustava (AHV/AVS) uglavnom kreće između 2.300 i 2.400 švicarskih franaka mjesečno po osobi, prenosi Nova.rs.

Taj iznos može biti i znatno viši kada se pribroje mirovine iz profesionalnih fondova i privatne štednje, što mnogim umirovljenicima omogućuje životni standard primjeren visokim troškovima života u zemlji.

U Švedskoj prosječna mirovina iznosi oko 17.000 švedskih kruna mjesečno, odnosno približno 1.460 eura. Švedski sustav temelji se na kombinaciji državne mirovine, mirovine koju osiguravaju poslodavci te eventualne privatne štednje.

Umirovljenici s nižim primanjima imaju pravo na dodatne potpore, poput subvencija za stanovanje i financijske pomoći za starije osobe, što dodatno poboljšava njihov životni standard.

Iako oba sustava omogućuju relativno kvalitetan život, švicarski model osigurava više prihode kroz obveznu profesionalnu štednju, dok švedski sustav snažnije štiti najugroženije skupine kroz socijalne mjere.

Umirovljenici u Švicarskoj

Švicarski mirovinski sustav smatra se jednim od najstabilnijih i najcjenjenijih na svijetu zbog svoje sigurnosti i pouzdanosti.

Temelji se na tri stupa:

Prvi stup čini obvezna državna mirovina (AHV/AVS), koja osigurava osnovna primanja.

čini obvezna državna mirovina (AHV/AVS), koja osigurava osnovna primanja. Drugi stup obvezna je profesionalna mirovina za zaposlene, koja omogućuje viši životni standard.

obvezna je profesionalna mirovina za zaposlene, koja omogućuje viši životni standard. Treći stup čine dobrovoljna privatna štednja i mirovinski fondovi.

Kombinacija ova tri stupa pruža visok stupanj financijske sigurnosti te mnogim Švicarcima omogućuje ugodan život nakon umirovljenja.

Švicarska je među vodećim zemljama prema prosječnoj starosnoj mirovini i očekivanom životnom vijeku. Umirovljenici imaju pristup vrhunskim zdravstvenim uslugama, što pridonosi zdravijem i aktivnijem načinu života.

S druge strane, troškovi života u Švicarskoj vrlo su visoki pa zdravstveno osiguranje i drugi izdaci mogu predstavljati opterećenje za osobe s nižim mirovinama. Zato država kroz različite socijalne programe subvencionira zdravstveno osiguranje i pruža dodatnu pomoć građanima s manjim prihodima.

Umirovljenici u Švedskoj

I švedski mirovinski sustav temelji se na kombinaciji javnih i privatnih fondova te većini umirovljenika omogućuje pristojan životni standard.

Njegovi glavni elementi su:

Državna mirovina , koja se temelji na prihodima i doprinosima tijekom radnog vijeka.

, koja se temelji na prihodima i doprinosima tijekom radnog vijeka. Profesionalna mirovina , osigurana kolektivnim ugovorima.

, osigurana kolektivnim ugovorima. Dobrovoljna privatna štednja, koja služi kao dodatni izvor prihoda.

Švedska je poznata po visokoj razini socijalne sigurnosti i niskoj stopi siromaštva među starijim stanovništvom.

Država umirovljenicima osigurava širok spektar usluga, od kvalitetne zdravstvene skrbi do subvencioniranog stanovanja i pomoći osobama koje žive same. Također postoji velik broj društvenih, kulturnih i rekreativnih programa namijenjenih starijim osobama.

Ipak, visoki životni troškovi mogu predstavljati izazov za umirovljenike s nižim prihodima. Razvijen sustav socijalne pomoći ublažava te probleme i omogućuje dostojanstven život većini starijih građana.

Visok standard i aktivan život

Umirovljenici u Švicarskoj i Švedskoj uživaju visoku kvalitetu života zahvaljujući stabilnim mirovinskim sustavima i snažnoj socijalnoj zaštiti.

Iako su troškovi života visoki, mjere potpore u obje zemlje omogućuju starijim osobama da zadrže pristojan životni standard i ostanu aktivni članovi društva.

Švicarski sustav pruža snažnu financijsku sigurnost kroz visoke mirovine, dok švedski model nudi iznimno razvijenu socijalnu podršku za građane s nižim primanjima.

Zato ne čudi da ćete umirovljenika u Švicarskoj ili Švedskoj često susresti u restoranu, na putovanju ili na nekoj od atraktivnih turističkih lokacija – imaju dovoljno sredstava za aktivan društveni život i osjećaj financijske sigurnosti koji mnogima u ovom dijelu Europe još uvijek djeluje nedostižno.