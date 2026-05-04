ZAPRIJETIO AKO SE PREKRŠI

Putin najavio dvodnevni prekid vatre s Ukrajinom u povodu Dana pobjede

Hina
04. svi. 2026. 21:49
Dan pobjede
Ruski predsjednik Vladimir Putin je proglasio dvodnevni prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. svibnja u povodu obljetnice poraza nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu, priopćilo je rusko Ministarstvo obrane.

Ministarstvo računa na to da će ukrajinska strana slijediti njihov primjer i upozorava da će Rusija pokrenuti masovni raketni napad na Kijev ako Ukrajina pokuša poremetiti proslavu Dana pobjede.

"Unatoč sposobnostima koje imamo na raspolaganju, Rusija se prethodno suzdržavala od takvih akcija iz humanitarnih razloga", navodi se u priopćenju.

Ministarstvo je dodalo da upozorava "civilno stanovništvo Kijeva i osoblje stranih diplomatskih misija da pravovremeno napuste grad".

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je krajem travnja da će se ovogodišnja parada povodom Dana pobjede 9. svibnja održati bez tenkova i projektila zbog zabrinutosti od mogućih ukrajinskih napada dronovima.

Moskovski gradonačelnik je ranije u ponedjeljak objavio da je ukrajinski dron pogodio stambenu zgradu u blizini središta Moskve, nekoliko dana prije vojne parade u povodu Dana pobjede.

Iako Rusija često izvještava o ukrajinskim napadima dronovima na šire područje Moskve, oni obično ciljaju zračne luke, vojne objekte i predgrađa. Civilna infrastruktura u glavnom gradu rijetko je oštećena, a većina dronova presretnuta je, prema službenim priopćenjima.

