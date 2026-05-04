Putinu se trese prijestolje: "Neće mu oprostiti ratni i ekonomski fijasko"

Povrh svega stiže informacija da će ruski Dan pobjede 9. svibnja biti obilježen vrlo skromno i zapravo bez izlaganja naoružanja, a sam Putin je predložio 'jednodnevno primirje' upravo na taj dan – što upućuje na zaključak da, u situaciji u kojoj Ukrajinci razaraju energetska postrojenja tisuće kilometara u unutrašnjosti Rusije i dronovima uspijevaju pogoditi nebodere u moskovskoj poslovnoj četvrti tek nekoliko kilometara od Kremlja, na određeni način on moli za milost.