Putin naredio da se osigura pristup vitalnim uslugama dok nema interneta
Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je premijeru i ravnatelju Federalne sigurnosne službe (FSB) da osiguraju pristup ključnim medicinskim, informacijskim i platnim uslugama tijekom razdoblja ograničenog mobilnog interneta.
Rusija je ove godine povremeno blokirala mobilne internetske usluge i uvodila strože mjere protiv stranih aplikacija za razmjenu poruka, prisiljavajući milijune da se okrenu VPN-ovima.
Putinovi protivnici to nazivaju pokušajem jačanja unutarnje kontrole nakon četiri godine rata.
Prema popisu naredbi koji je objavio Kremlj, Putin je naredio premijeru i FSB-u da "osiguraju neprekidan rad najvažnijih usluga" tijekom razdoblja "ograničenog rada interneta", prenosi Reuters.
"Bolna, ali nužna mjera"
Premijer Mihail Mišustin i ravnatelj FSB-a Aleksandar Bortnikov trebaju do 1. srpnja podnijeti izvješće, dodaje se u naredbi.
Putin je poremećaje interneta i komunikacijskih mreža opisao kao bolnu, ali ponekad nužnu sigurnosnu mjeru potrebnu za sprječavanje terorističkih napada i ukrajinskih napada dronovima.
Ruski predsjednik naglašava da bi građanima tijekom tih razdoblja trebao biti omogućen pristup vitalnim internetskim uslugama.
