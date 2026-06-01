Putin naredio da se osigura pristup vitalnim uslugama dok nema interneta

Hina
01. lip. 2026. 16:17
Vladimir Putin
ALEXANDER KAZAKOV / AFP

Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je premijeru i ravnatelju Federalne sigurnosne službe (FSB) da osiguraju pristup ključnim medicinskim, informacijskim i platnim uslugama tijekom razdoblja ograničenog mobilnog interneta.

Rusija je ove godine povremeno blokirala mobilne internetske usluge i uvodila strože mjere protiv stranih aplikacija za razmjenu poruka, prisiljavajući milijune da se okrenu VPN-ovima.

Putinovi protivnici to nazivaju pokušajem jačanja unutarnje kontrole nakon četiri godine rata.

Prema popisu naredbi koji je objavio Kremlj, Putin je naredio premijeru i FSB-u da "osiguraju neprekidan rad najvažnijih usluga" tijekom razdoblja "ograničenog rada interneta", prenosi Reuters. 

"Bolna, ali nužna mjera"

Premijer Mihail Mišustin i ravnatelj FSB-a Aleksandar Bortnikov trebaju do 1. srpnja podnijeti izvješće, dodaje se u naredbi. 

Putin je poremećaje interneta i komunikacijskih mreža opisao kao bolnu, ali ponekad nužnu sigurnosnu mjeru potrebnu za sprječavanje terorističkih napada i ukrajinskih napada dronovima.

Ruski predsjednik naglašava da bi građanima tijekom tih razdoblja trebao biti omogućen pristup vitalnim internetskim uslugama.

