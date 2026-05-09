Dan pobjede
FOTO / Putin u govoru kritizirao NATO. Pogledajte tko je sve došao na vojnu paradu u Moskvi
Ruski predsjednik Vladimir Putin iskoristio je svoj tradicionalni govor povodom Dana pobjede na moskovskom Crvenom trgu kako bi opravdao rat u Ukrajini i kritizirao NATO.
Govoreći pred stotinama pripadnika vojske i uz prisutnost nekolicine svjetskih čelnika, Putin je poručio da Rusija vodi „pravedan rat” te optužio Ukrajinu da djeluje kao „agresivna sila” koju „naoružava i podržava cijeli NATO savez”, javlja BBC.
Njegove izjave dolaze u trenutku kada se diljem Rusije obilježava najveći državni praznik – godišnjica pobjede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu – no ovogodišnje proslave bile su znatno skromnije nego inače.
Uoči obilježavanja Dana pobjede, Rusija i Ukrajina dogovorile su trodnevno primirje, koje je u petak najavio američki predsjednik Donald Trump.
Prvi put nakon gotovo dva desetljeća na vojnoj paradi u Moskvi nije bilo prikaza vojne tehnike.
Unatoč pojačanim sigurnosnim mjerama, velik broj vojnika marširao je Crvenim trgom.
Putin je u govoru najprije odao počast žrtvi sovjetskih vojnika u Drugom svjetskom ratu.
„Veliki podvig generacije pobjednika nadahnjuje vojnike koji danas ostvaruju ciljeve specijalne vojne operacije”, rekao je Putin, koristeći službeni ruski naziv za rat u Ukrajini.
„Suprotstavljaju se agresivnoj sili koju naoružava i podržava cijeli NATO savez. Unatoč tome, naši heroji nastavljaju napredovati.”
Ruski predsjednik zatim je pohvalio ruske građane i njihov doprinos ratnim naporima, posebno znanstvenike, izumitelje, ratne izvjestitelje, liječnike i učitelje.
„Bez obzira na to kako se mijenja vojna taktika, budućnost države osiguravaju ljudi”, poručio je.
Nakon govora ispaljeni su počasni plotuni iz topova, a vojni orkestar izveo je prigodni glazbeni program.
Iza Putina tijekom ceremonije sjedio je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko.
Na događaju su bili i predsjednik Laosa Thongloun Sisoulith te malezijski kralj Sultan Ibrahim.
Na ovogodišnjoj paradi pojavilo se osjetno manje stranih čelnika nego prošle godine, kada su prisustvovali kineski predsjednik Xi Jinping i brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva.
Ruska državna televizija nakon Putinova govora prikazala je i snimke vojnika na bojišnici.
Prije središnje parade u Moskvi, obilježavanja su održana i u gradovima na istoku Rusije.
Među njima je bio i Vladivostok, gdje su građani sudjelovali u tradicionalnom maršu „Besmrtne pukovnije”, posvećenom ratnim veteranima.
Na nekim paradama diljem zemlje ipak su prikazana vojna vozila, no prema navodima ruskih državnih medija uglavnom se radilo o tehnici iz Drugog svjetskog rata, a ne o suvremenom naoružanju.
Dio javnih događanja i parada u potpunosti je otkazan.
Rusija je pokrenula opsežnu invaziju na Ukrajinu 2022. godine, a rat traje već više od četiri godine.
Iako je velik dio vojne opreme preusmjeren na bojišta, Moskva je sve do ove godine na paradi redovito prikazivala tenkove, rakete i drugo moderno oružje.
Prošlog tjedna ruske vlasti objavile su da će ovogodišnja parada biti smanjena zbog, kako su naveli, „trenutačne operativne situacije”.
„Naši tenkovi sada imaju važniji posao”, izjavio je ruski zastupnik Jevgenij Popov za BBC. „Bore se na bojištu. Potrebniji su tamo nego na Crvenom trgu.”
Sigurnosne mjere dodatno su pojačane zbog mogućih prijetnji ukrajinskim dronovima, što je također navedeno kao razlog smanjenog opsega parade.
Trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine uglavnom se poštovalo tijekom održavanja proslava u pojedinim dijelovima Rusije.
Putin je ranije najavio prekid vatre za 8. i 9. svibnja, dok je Kijev tražio neograničeno primirje koje bi počelo 6. svibnja.
Nakon tih objava obje strane međusobno su se optuživale za brojna kršenja primirja na bojišnici.
