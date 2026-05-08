Napravite sirup od bazge koji će vas osvježavati cijelo ljeto

Sezona bazge u punom je jeku, ali traje kratko, pa bi bila prava šteta ne iskoristiti ove mirisne cvjetove dok su svježi i puni arome. Jedan od najboljih načina za njihovo iskorištavanje je priprema domaćeg sirupa koji će vas osvježavati tijekom ljetnih vrućina.
Cvijet bazge tradicionalno se koristi i kao blaga potpora imunitetu te u narodnoj medicini, pa ga možete i osušiti te koristiti za pripremu čaja.
Sastojci:
- 35 do 40 cvjetova bazge
- četiri limuna
- četiri do pet litara vode
- dvije vrećice limunske kiseline (limuntosa)
- 2,5 do tri kilograma šećera
Priprema:
Cvjetove bazge najprije nježno protresite i kratko isperite pod mlazom hladne vode kako biste uklonili nečistoće. Stavite ih u veću posudu ili lonac. Dodajte limunsku kiselinu i lagano pritisnite cvjetove rukama ili žlicom, tek toliko da počnu otpuštati svoju aromu, piše Klix.
Zatim ulijte vodu i dodajte limun narezan na kolutove. Limun možete prije toga lagano iscijediti kako bi pustio više soka. Posudu poklopite i ostavite smjesu da odstoji oko 24 sata na hladnijem mjestu.
Nakon stajanja, sve procijedite kroz gazu ili cjedilo. U dobivenu tekućinu dodajte šećer i miješajte dok se potpuno ne otopi. Po potrebi povremeno ponovno promiješajte dok se svi kristali šećera ne rastope.
Kada dobijete gusti sirup, ulijte ga u čiste staklene boce. Čuvajte ga u hladnjaku, a veće količine možete i zamrznuti.
Prilikom posluživanja razrijedite po želji običnom ili mineralnom vodom.
