Napravite sirup od bazge koji će vas osvježavati cijelo ljeto

Sezona bazge u punom je jeku, ali traje kratko, pa bi bila prava šteta ne iskoristiti ove mirisne cvjetove dok su svježi i puni arome. Jedan od najboljih načina za njihovo iskorištavanje je priprema domaćeg sirupa koji će vas osvježavati tijekom ljetnih vrućina.

Cvijet bazge tradicionalno se koristi i kao blaga potpora imunitetu te u narodnoj medicini, pa ga možete i osušiti te koristiti za pripremu čaja.

Sastojci:

35 do 40 cvjetova bazge

četiri limuna

četiri do pet litara vode

dvije vrećice limunske kiseline (limuntosa)

2,5 do tri kilograma šećera

Priprema:

Cvjetove bazge najprije nježno protresite i kratko isperite pod mlazom hladne vode kako biste uklonili nečistoće. Stavite ih u veću posudu ili lonac. Dodajte limunsku kiselinu i lagano pritisnite cvjetove rukama ili žlicom, tek toliko da počnu otpuštati svoju aromu, piše Klix.

Zatim ulijte vodu i dodajte limun narezan na kolutove. Limun možete prije toga lagano iscijediti kako bi pustio više soka. Posudu poklopite i ostavite smjesu da odstoji oko 24 sata na hladnijem mjestu.

Nakon stajanja, sve procijedite kroz gazu ili cjedilo. U dobivenu tekućinu dodajte šećer i miješajte dok se potpuno ne otopi. Po potrebi povremeno ponovno promiješajte dok se svi kristali šećera ne rastope.

Kada dobijete gusti sirup, ulijte ga u čiste staklene boce. Čuvajte ga u hladnjaku, a veće količine možete i zamrznuti.

Prilikom posluživanja razrijedite po želji običnom ili mineralnom vodom.