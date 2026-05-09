Najskromnija parada za Dan pobjede u Rusiji: Kremlj i Kijev podržali primirje

Bezuvjetna predaja nacističke Njemačke je stupila na snagu minutu nakon 23 sata 8. svibnja 1945., što se u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama i Francuskoj slavi kao "Dan pobjede nad fašizmom". U Moskvi je već bio 9. svibnja, koji je postao sovjetski "Dan pobjede" u sukobu koji Rusi zovu Veliki domoljubni rat od 1941. do 1945.