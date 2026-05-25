Putnik prekršio strogo pravilo o punjenju električnih uređaja: Let morao biti preusmjeren

Let EasyJetov let za Veliku Britaniju preusmjeren je u Rim nakon što je otkriveno da se power bank punio u prtljazi putnika.
Let EZY2618 iz Hurghade u Egiptu prema londonskom Lutonu sletio je u talijansku prijestolnicu u utorak navečer iz „predostrožnosti”, javlja BBC. Zrakoplovna kompanija priopćila je da je kapetan odlučio preusmjeriti let „u skladu sa sigurnosnim propisima” nakon što je putnik tijekom leta obavijestio posadu da se prijenosni punjač nalazi u prtljažnom prostoru zrakoplova. Mnoge aviokompanije pooštrile su pravila za power bankove te često zahtijevaju da budu pohranjeni u ručnoj prtljazi zbog rizika od zapaljenja litij-ionskih baterija.
Zrakoplov je sigurno sletio u rimsku zračnu luku Fiumicino, a let je ponovno zakazan za srijedu.
Podaci FlightRadar24 pokazuju da je avion letio na visini od 36.000 stopa kada je, gotovo tri sata nakon polijetanja i iznad Jadranskog mora, naglo skrenuo ulijevo te sletio 20 minuta kasnije.
Prema dostupnim informacijama nije bilo nikakvog problema s power bankom, no propisi zabranjuju punjenje power bankova u prtljažnom prostoru tijekom leta.
Glasnogovornik EasyJeta izjavio je: „Zrakoplov je sigurno sletio, a putnici su se iskrcali uobičajenim postupkom. Osigurali smo hotelski smještaj i obroke gdje god je to bilo moguće. Putnicima koji su ostali u zračnoj luci osigurana su osvježenja.
Sigurnost putnika i posade najveći je prioritet EasyJeta te kompanija upravlja svojom flotom u strogom skladu sa svim smjernicama proizvođača.
Željeli bismo se ispričati svim putnicima zbog neugodnosti uzrokovanih preusmjeravanjem leta i naknadnim kašnjenjem.”
Prema pravilima EasyJeta, power bankovi su dopušteni isključivo u ručnoj prtljazi, ali ih je „zabranjeno koristiti” te „ne smiju služiti za punjenje drugih uređaja”.
Svaki putnik smije imati najviše dva power banka, koji ne smiju prelaziti kapacitet od 160 vat-sati (Wh) za litijske baterije te moraju biti pojedinačno zaštićeni, primjerice u originalnom pakiranju ili plastičnoj vrećici.
Kabinsko osoblje često upozorava putnike da ih ne koriste tijekom leta. Slična pravila uvele su i druge aviokompanije.
Ryanair navodi da power bankovi nisu dopušteni u predanoj prtljazi, ne smiju se spremati u pretince iznad sjedala te se ne smiju koristiti za punjenje ili napajanje drugih prijenosnih uređaja tijekom vožnje po pisti, polijetanja ili slijetanja.
British Airways navodi da power bankovi ne smiju prelaziti 100Wh, moraju biti spremljeni u džep sjedala ili u torbu ispod sjedala ispred putnika, a utičnice u zrakoplovu ne smiju se koristiti za punjenje samih power bankova.
Stroga pravila odražavaju opasnosti od požara povezanih s litij-ionskim baterijama koje koristi većina power bankova. Postoji rizik od pregrijavanja ili zapaljenja, što je mnogo lakše kontrolirati u kabini nego u prtljažnom prostoru.
Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO), agencija Ujedinjenih naroda, uvela je nova ograničenja za power bankove u ožujku.
Muškarac se zapalio u međunarodnoj zračnoj luci Melbourne u studenome 2025. nakon što se litijski power bank u njegovom džepu zapalio, pri čemu je zadobio opekline na nozi i prstima.
U siječnju 2025. vlasti su objavile da je prijenosni power bank vjerojatno uzrokovao požar koji je uništio putnički avion u Južnoj Koreji, pri čemu su tri osobe zadobile lakše ozljede.
