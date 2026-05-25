Putnik prekršio strogo pravilo o punjenju električnih uređaja: Let morao biti preusmjeren

Let EZY2618 iz Hurghade u Egiptu prema londonskom Lutonu sletio je u talijansku prijestolnicu u utorak navečer iz „predostrožnosti”, javlja BBC. Zrakoplovna kompanija priopćila je da je kapetan odlučio preusmjeriti let „u skladu sa sigurnosnim propisima” nakon što je putnik tijekom leta obavijestio posadu da se prijenosni punjač nalazi u prtljažnom prostoru zrakoplova. Mnoge aviokompanije pooštrile su pravila za power bankove te često zahtijevaju da budu pohranjeni u ručnoj prtljazi zbog rizika od zapaljenja litij-ionskih baterija.