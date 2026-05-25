Ovo je deset najjeftinijih i deset najskupljih gradova u Europi za turiste
Novo istraživanje otkrilo je koji europski gradovi nude najbolju vrijednost za putnike kada stignu na odredište – i koji bi ih mogli natjerati da potroše znatno više.
S obzirom na to da cijene letova trenutačno rastu, kratka putovanja u europske gradove ovog će ljeta vjerojatno biti jedan od najvećih turističkih trendova, jer putnici skupe daleke destinacije zamjenjuju jeftinijim i lakše dostupnim odmorima.
Prema najnovijem City Costs Barometeru britanskog Post Office Travel Moneyja, otkriveno je koji europski gradovi nude najbolju, a koji najlošiju vrijednost za novac kada putnici jednom stignu na odredište, piše Euronews.
U dosad najvećoj usporedbi, godišnje izvješće analiziralo je cijene 12 svakodnevnih turističkih troškova za dvije osobe u 50 gradova. Time je putnicima pružen uvid u to koliko gradski odmor zaista može koštati. U analizu su uključeni proizvodi poput šalice kave, boce piva, limenke Coca-Cole ili Pepsija, čaše vina te večere od tri slijeda za dvoje uz kućno vino.
Uključeni su i troškovi prijevoza, poput povratnog transfera autobusom ili vlakom od zračne luke te 48-satne karte za javni prijevoz. Analiza je također obuhvatila cijenu turističkog razgledavanja autobusom, ulaznicu za glavnu povijesnu atrakciju, vodeći muzej i umjetničku galeriju. Na kraju je dodana i cijena dva noćenja u hotelu s tri zvjezdice za dvije osobe.
Kako navodi izvješće, „pozicija grada na ljestvici manje je važna od toga kako cijene djeluju kada ste tamo i koliko planirate trošiti na određene stvari“. Smještaj obično najviše utječe na ukupni trošak, a „čak i male promjene“ u cijenama hotela mogu „pomaknuti ukupnu cijenu“ kratkog odmora.
„U jeftinijim gradovima imate više slobode odlučivati usput. U skupljima malo planiranja pomaže da troškovi ostanu pod kontrolom.“
Koji su najjeftiniji europski city breakovi za 2026.?
Neki europski gradovi „primjetno su jeftiniji kada stignete“, navodi izvješće. „Izlasci i restorani su povoljniji, javni prijevoz je pristupačan, a pojedine atrakcije mogu biti jeftinije nego što očekujete. To znači da možete više toga raditi, dulje ostati vani i potpuno se prepustiti onome što grad nudi bez stalnog provjeravanja cijena i ograničenja.“
Prema barometru, istočna Europa ponovno dominira ljestvicom najbolje vrijednosti, s osam od deset najboljih mjesta za najjeftinije europske gradske odmore.
Po prvi put Sarajevo je proglašeno najpovoljnijim europskim city break odredištem za 2026., s ukupnim troškom od 248 funti (287 eura) za svih 12 analiziranih stavki. Glavnom gradu Bosne i Hercegovine u top pet pridružuju se Bukurešt, Tirana, Beograd i Trenčín.
Zahvaljujući povoljnom smještaju, jeftinom javnom prijevozu i dobroj vrijednosti atrakcija, Sarajevo je, prema izvješću, „savršeno“ za putnike koji traže „bogatu kulturu, povijest i hranu bez visokih cijena“.
Za raznoliku ponudu aktivnosti i pristupačnu hranu i piće, „Bukurešt je mjesto koje treba rezervirati“. Niske cijene smještaja, obroka i prijevoza drže rumunjsku prijestolnicu „čvrsto među najjeftinijim city breakovima ove godine“.
U „sve popularnijoj“ Albaniji, Tirana ima „sve što vam treba“ za opušten gradski odmor, dok Beograd u Srbiji „zadovoljava sve kriterije“ za noćni život, gastronomiju i šetnje uz rijeku „bez cijena velikih metropola“.
Top pet zatvara Trenčín u Slovačkoj, koji nudi „mirniju alternativu“ većim glavnim gradovima i idealan je za posjetitelje koji žele „sporiji tempo, puno šetnje, povijesne centre i vrlo niske svakodnevne troškove“.
Top 10 najjeftinijih europskih city breakova
- Sarajevo, Bosna i Hercegovina: 248 £ / 287 €
- Bukurešt, Rumunjska: 258 £ / 299 €
- Tirana, Albanija: 263 £ / 304,50 €
- Beograd, Srbija: 265 £ / 307 €
- Trenčín, Slovačka: 272 £ / 315 €
- Riga, Latvija: 278 £ / 322 €
- Lille, Francuska: 289 £ / 334 €
- Vilnius, Litva: 289 £ / 334 €
- Strasbourg, Francuska: 319 £ / 369 €
- Podgorica, Crna Gora: 332 £ / 384,50 €
Koji su najskuplji europski city breakovi za 2026.?
Na drugom kraju ljestvice nalazi se Oslo kao najskuplji europski city break za 2026., s ukupnim troškom od 734 funte (850 eura) za analiziranih 12 stavki.
Glavnom gradu Norveške među pet najskupljih pridružuju se Kopenhagen, Edinburgh, Ženeva i Barcelona.
„Više cijene smještaja i skuplji restorani uglavnom podižu ukupne troškove“, navodi izvješće Post Office Travel Moneyja.
Top 10 najskupljih europskih city breakova
- Oslo, Norveška: 734 £ / 850 €
- Kopenhagen, Danska: 671 £ / 777 €
- Edinburgh, Škotska: 668 £ / 773,50 €
- Ženeva, Švicarska: 644 £ / 746 €
- Barcelona, Španjolska: 641 £ / 742 €
- Dublin, Irska: 611 £ / 707 €
- Amsterdam, Nizozemska: 609 £ / 705 €
- Cork, Irska: 602 £ / 697 €
- Venecija, Italija: 580 £ / 672 €
- Madrid, Španjolska: 580 £ / 672 €
