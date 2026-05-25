Putin više ne može skrivati katastrofu: Njegov rat dolazi u Moskvu

No u lipnju 1944. ta je farsa postala neodrživa dok su Sjedinjene Države krenule zauzeti Marijanske otoke. U bitkama za Saipan, Tinian i Guam SAD su preuzele kontrolu nad strateški ključnim otocima. Te pobjede značile su da će Tokio uskoro biti izložen izravnim zračnim napadima. Japanska vlada nije imala izbora nego priznati istinu: rat ne ide onako dobro kako je prikazivano i uskoro će postati još gori.