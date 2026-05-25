ukrajina probila obranu
Putin više ne može skrivati katastrofu: Njegov rat dolazi u Moskvu
Režimi koji ulaze u rat obično ulažu velik trud kako bi uvjerili svoje stanovništvo da je odluka o borbi opravdana i da će svaka žrtva biti podnošljiva. U tom duhu ruski predsjednik Vladimir Putin više od četiri godine pokušava zaštititi stanovnike Moskve od posljedica svoje invazije na Ukrajinu.
Festivali i drugi događaji odvijali su se uglavnom kao i prije, a učinci nestašica u glavnom gradu bili su ograničeni.
Iako je više od milijun ruskih vojnika ubijeno ili ranjeno, vlada je očito izbjegavala regrutirati previše vojnika iz Moskve ili Sankt Peterburga, radije uzimajući topovsko meso iz udaljenih ruskih pokrajina.
No Putin više ne može uspavati Moskovljane da misle kako ih ovaj rat ne pogađa. Ranije ovog mjeseca godišnja parada kojom se obilježava poraz Njemačke u Drugom svjetskom ratu bila je zapanjujuće kratka i bez većine uobičajene vojne opreme jer se ruski diktator bojao ukrajinskih napada dronovima.
Tjedan dana kasnije Ukrajina je lansirala stotine dronova i krstarećih projektila na rusku prijestolnicu. Taj potez, smjeli odgovor na veliki ruski napad na Kijev i druge ukrajinske gradove dva dana ranije, pokazao je da su višestruki prstenovi protuzračne obrane oko Moskve ozbiljno kompromitirani. Narativ koji je Putin izgradio — o tek “specijalnoj vojnoj operaciji” koja ne treba zabrinjavati ruske elite ili srednju klasu — sada se potpuno raspada. Svaka iluzija da sama Moskva može ostati izvan rata nestala je, piše Phillips Payson O'Brien profesor strateških studija na Sveučilištu St Andrews u Škotskoj za The Atlantic.
Putinov rat dolazi kući u Moskvu
U oružanim sukobima među državama veliki preokreti događaju se kada jedna od zaraćenih strana izgubi kontrolu nad događajima - kada njezini vladari više ne mogu uvjerljivo govoriti sebi ni javnosti da je pobjeda nadohvat ruke.
Relevantnija povijesna paralela odnosi se na Japan tijekom Drugog svjetskog rata. Od napada na Pearl Harbor nadalje japanska domaća propaganda prikazivala je rane pobjede zemlje mnogo odlučnijima nego što su bile i stalno uvjeravala javnost da Japan pobjeđuje u ratu protiv Sjedinjenih Država. Takav ton nastavio se i nakon Bitke kod Midwaya u lipnju 1942., tijekom koje su američke snage zaustavile i počele preokretati japanska teritorijalna osvajanja. U toj je bitci Japan izgubio četiri velika nosača zrakoplova, dok su SAD izgubile jedan.
Unatoč tom velikom porazu japanske su vlasti nastavile uvjeravati stanovništvo da rat ide izvrsno. Širili su nevjerojatne laži, tvrdeći da je Japan potopio dva američka nosača zrakoplova kod Midwaya, a izgubio samo jedan vlastiti. Vojni čelnici poduzimali su ekstremne mjere kako bi prikrili istinu, čak držeći ranjene mornare dugo u izolaciji.
No u lipnju 1944. ta je farsa postala neodrživa dok su Sjedinjene Države krenule zauzeti Marijanske otoke. U bitkama za Saipan, Tinian i Guam SAD su preuzele kontrolu nad strateški ključnim otocima. Te pobjede značile su da će Tokio uskoro biti izložen izravnim zračnim napadima. Japanska vlada nije imala izbora nego priznati istinu: rat ne ide onako dobro kako je prikazivano i uskoro će postati još gori.
Sve države suočavaju se s gospodarskim i logističkim ograničenjima, a čak i autoritarni sustavi imaju vlastitu unutarnju politiku. Gubitak Marijanskih otoka srušio je japanskog militarističkog premijera Hidekija Toja i osnažio relativne umjerenjake unutar državne elite.
Kako će vijesti o rastućoj snazi Ukrajine i izloženosti Moskve budućim napadima utjecati na javno mnijenje u Rusiji teško je procijeniti, ponajprije zbog cenzure. Kako bi stanovništvo ostalo neupućeno, Putinova je vlada pooštrila ograničenja korištenja interneta. No posljednjih dana pojavile su se snimke Rusa koji izražavaju šok zbog ranjivosti svog glavnog grada. Ruske novine bile su prisiljene pisati o ukrajinskim sposobnostima.
Ukrajina se ranije mučila s raspoređivanjem preciznih sustava dugog dometa, no sada se čini da je poboljšala svoje sposobnosti ciljanja i proizvodne kapacitete. U protuudaru na Moskvu ukrajinski sustavi nedvojbeno su pogodili niz strateških ciljeva: tvornicu elektroničkih komponenti, naftnu infrastrukturu i druge objekte. Čak je i glavna moskovska zračna luka nakratko zatvorena zbog napada. Nakon što je jednom probila obranu Moskve, Ukrajina će to gotovo sigurno učiniti ponovno. Predsjednik Volodimir Zelenski to jasno poručuje.
Ako je Zelenski u pravu, Putin će morati biti iskreniji prema ruskom narodu o katastrofi koju im je prouzročio. Više od četiri godine nakon kampanje koja je trebala trajati tri dana, Rusija nije na putu prema pobjedi.
Ništa od ovoga ne znači da će Rusija odmah pokleknuti. Njezine snage i dalje izvode smrtonosne napade na ukrajinske gradove.
