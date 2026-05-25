STANJE U PRAVOSUĐU
Ana Raić: Doživotne kazne nisu rješenje. Tipovi koji su napravili milijunske prijevare prolaze s uvjetnim kaznama
Novinarka Indexa Ana Raić, u Novom danu kod Nine Kljenak, komentirala je postupak nadzora u Šibeniku nakon ubojstva Luke Milovca, kaznenu politiku u Hrvatskoj i stanje u pravosuđu
"Godinama se već ne radi ništa, pravosuđe se doista zatire i kao da se nešto stalno traži. Koliko se puta mijenjao Zakon o kaznenom postupnku? Stalno su neke izmjene, a zakonski okvir je prilično loš. ZKP traži da se rasprava zakaže u roku od dva mjeseca, a u slučaju Kristijana Aleksića, dvije sutkinje nisu zakazale raspravu duže od dvije godine. Nitko se tih rokova ne drži, osim možda sudi u pritvorskim predmetima, no i tamo se probiju rokovi", naglašava novinarka Raić.
Dodala je kako često u pravosudnim krugovima čuje "nije to tako strogo propisano” i zapitala se "kako nije, kad piše u zakonu".
"Potreban je nadzor psihički poremećenih osoba"
Smatra da je poseban problem to što se ljude s psihičkim smetnjama ne nadzire nakon izlaska na slobodu, što se u slučaju Kristijana Aleksića pokazalo kobnim.
"Kad je Aleksić izlazio na slobodu, na neki su način u zatvoru odahnuli. Sustav je odahnuo jer nisu više imali posla s tako teškim okrivljenikom – svađao se, morao isključivo sam ići u šetnju, imao je isključivo određene pravosudne policajce koji su smjeli s njim komunicirati,... A izašao je na slobodu bez posebne kontrole, dok oni koji imaju dignozu, ne mogu van bez dozvole psihijatra", upozorava Raić.
Kaže i da bi se zakon trebao dopuniti odredbom o psihički poremećenim osobama, pa da se i njima propiše nadzor nakon izlaska na slobodu.
"Ovdje se evidentno nije kontroliralo psihičko stanje, a i ne postoje mehanizmi nadzora nad psihički poremećenim osobama koje nisu psihički bolesne", naglašava Raić.
Ublažavanje kazni
Osvrćući se na najave vladajućih da će se uvesti doživotni zatvor, novinarka Indexa je istaknula kako visina kazni neće biti rješenje za naše probleme u pravosuđu.
"Bojim se da visina kazni neće biti rješenje. Toliko se ublažavaju kazne, pa i Aleksić je dobio sedam mjeseci uvjetnog otpusta, izašao je ranije iako su se suci tome protivili, ali ga je povjerenstvo pustilo. Suci ne odgovaraju za svoja mišljenja i odluke, i naša se blaga kaznena politika slomila na ovom slučaju", kazala je.
Dodala je i kako se pojavio trend da je puno sporazumijevanja s Uskokom i DORH-om pa vidimo masovne uvjetne kazne u velikim korupcijskim slučajevima.
"Tipovi koji su napravili milijunsku poreznu prijevaru prolaze s uvjetnim kaznama. Ne razumijem tu blagu kaznenu politiku. Zašto se uvijek pronađu neke posebne olakotne okolnosti? Dobijemo li u zakonu doživotnu kaznu zatvora, ne znam kome će biti dosuđivana", naglasila je Raić.
Imamo pravo komentirati presude
Na koncu je kazala i kako se nikad neće suzdržavati u komentiranju rada sudaca i DORH-a, koji uvijek prigovaraju kad se komentiraju nepravomoćne presude.
"Tada se i treba komentirati i imamo pravo komentirati presude. Oni donose presude u ime Republike Hrvatske pa moraju biti spremni i na kritiku", zaključila je.
