RAF javlja da je Rusija ometala GPS signal zrakoplova kojim je letio britanski ministar obrane

RAF-ov zrakoplov u kojem se nalazio britanski ministar obrane imao je ometane signale tijekom leta u blizini ruske granice, što je izvor iz obrambenog sektora opisao kao „neodgovorno” ometanje.
John Healey vraćao se u četvrtak u Ujedinjeno Kraljevstvo nakon posjeta britanskim vojnicima u Estoniji kada je došlo do elektroničkog napada, prvi je izvijestio The Times.
List navodi da se pametni telefoni i prijenosna računala nisu mogli spojiti na internet te da su piloti morali koristiti alternativni navigacijski sustav jer je GPS zrakoplova bio onesposobljen tijekom trosatnog leta, prenosi Sky.
Izvor iz obrane rekao je: „Ovo je neodgovorno rusko ometanje, ali RAF je dobro pripremljen za suočavanje s ovakvim aktivnostima.”
Nije poznato je li Healey bio namjerno meta, no ruta leta zrakoplova Dassault Falcon 900LX bila je vidljiva na internetskim stranicama za praćenje letova, piše list. Putnicima u zrakoplovu, među kojima su bili fotografi i novinar, rečeno je da letjelica može sigurno nastaviti let unatoč ometanju.
Mogućnost ometanja GPS-a — sustava koji svakodnevno koristimo za navigaciju — postala je rutinski dio modernog ratovanja.
