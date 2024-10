Rakić: Biden treba biti oprezniji, zbog njegovog usputnog komentara je porasla cijena nafte

Podijeli :

Vanjskopolitička novinarka i članica Foruma za vanjsku politiku Mirjana Rakić gostovala je u Pregledu dana kod našeg Iliije Jandrića gdje je komentirala stanje na Bliskom istoku.

Izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren tvrdi da ne zna kada će i kako Izrael uzvratiti za iranski napad, a Rakić kaže da je to vjerojatno istina.

“Sumnajm da itko osim Netanyahua zna koji će biti odgovor. Onda se u dogovoru s vojskom radi plan idućih koraka.”

Iz SAD-a dolazi apel da se ne pretjera s odgovorom prema Iranu, a Rakić ističe kako predsjednik Joe Biden ima neoprezne komentare.

“S jedne strane imate Washington i predsjednik Biden koji kad je za službenom govornicom i ima službena novinarska pitanja onda je koncentriran i na to odgovara, ali u nekim prolazima do aviona kad su neposredni kontakti, on je npr. o pitanju raketiranja naftnih postrojenja rekao “o tome ćemo raspravljati” i nakon toga je porasla cijena nafte. To je signal. Morate biti zuzethno oprezni u ovakvoj situaciji i koje signale dajete”, tvrdi Rakić.

Za poteze koje Izrael poteže Rakić kaže da je to manifestacije vojne moći.

“Netanyahu ima prednost ispred svih tamo – ima zaleđe SAD-a, ali pokazao je u nizu primjera da ne poštuje tu vezu s Washingtonom. On odluči nešto, krene u operaciju i onda obavijesti Washington.”

Stanje u Libanonu

“Najtragičnije – Libanon nije zemlja koja je bogata, koja može ne znam što raditi. Njih je milijun i 200 trenutačno u kretanju – ljudi koji se miču iz pojedinih dijelova i traže spas. Oni su na trgovima, ulicama, pod otvorenim nebom”, kazala je Rakić.

Dodaje kako je sinoće raketiran prolaz između Libanona i Sirije. “Do sad je prošlo oko 300 tisuća ljudi tim putem, a tamo dolazi i humanitarna pomoć.

Hoće li doći do totalnog rata?

“Mislim da ne. Svi tu imaju interese. To mi se čini gotovo nemogućim”, tvrdi.

Rakić kaže da je činjenica da Iran pokušava koliko toliko voditi strategijski neku mudru politiku, iako oni nisu mirotvorci.

“Nikad se ne zna što se može očekivati u nekom trenutku. Gađanje naftnih postrojenja za nih ne bi bilo tako lako prihvaćno, pogotovo kad se govori o pronalasku nuklearnih postrojenja. Njihova jedina šansa u tom napadu je to da su ta postrojenja razbacana po cijelom Iranu.”

