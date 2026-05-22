Siniša Krajač, glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora, komentirao je za N1 ostavku Zlatka Mateše te koji su idući koraci u Olimpijskom odboru.
Oglas
"Moram priznati da nisam očekivao takav rasplet događaja, ali što je, tu je. Moramo sad krenuti u proces koji je za to predviđen i za to se pripremamo", rekao je našoj Katarini Plantak.
Najavio je da sad slijedi dogovor s pravnicima, da ne bi neki korak bio pravno krivo napravljen. Zatim će sazvati izvanredno Vijeće, održat će se elektronička sjednica. Otvorit će se potom natječaj za izbor predsjednika te dogovoriti termin za održavanje izvanredne Skupštine.
Krajač je rekao i da je Mateša ovlastio Sandu Čorak iz Judo saveza da ona vodi taj dio te će, kaže nam, s njom početi raditi na pripremanju materijala i pokretanje postupka sazivanja Vijeća.
Vijeće će se, kazao je, online sastati već danas. Upitan o mogućim kandidatima za nasljednika Mateše, odgovorio je: "Ne mogu iznositi i ne mogu se voditi spominjanjem imena u medijima. Ja sam profesionalac i moram odraditi ovaj dio izborni proces, da protekne u najboljem redu i pravno u skladu sa svim pravilima. A tko će se kandidirati, kako će to teći dalje, to je ipak na kandidatima.
Sa Matešom je, kaže, surađivao 25 godina i žao mu je što je dao ostavku.
"Odlično smo surađivali. I ovim putem mu zahvaljujem na suradnji i svemu što smo prošli zajedno. Na meni je sada držati sustav da ne trpi, da sportaši dobiju sve što trebaju, kao potpisnik i osoba za zastupanje da zadržim stabilnost u sustavu. Kad se izabere novi predsjednik, on će odabrati novo Vijeće. Bez obzira što meni mandat traje do 2029., ja ću taj mandat dati na raspolaganje, pa neka novi predsjednik odluči. Ako će biti u pitanju i moje mjesto, nije nikakav problem", zaključio je.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas