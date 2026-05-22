Ministarstvo odobrilo više od pola milijuna eura za poticanje povratka iseljenika

Ministarstvo demografije i useljeništva odobrilo je više od pola milijuna bespovratnog novca za 13 projekata općina, gradova i jedne županije u sklopu pilot programa poticanja povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog iseljeništva.
Najveće pojedinačne potpore, u iznosu od po 50. 000 eura, Ministarstvo je odobrilo za tri grada, tri općine i jednu županiju.
Dobili su ih gradovi Otok za adaptaciju stambene jedinice, Biograd na Moru za integraciju povratnika kroz učenje jezika, Vrbovsko za projekt poticanja useljavanja hrvatskih iseljenika, općine Legrad, Maruševec i Petrijanec za poticanje povratka i podršku povratnicima te Splitsko-dalmatinska županija za uređenje prostora Centra za razvoj umjetne inteligencije “RAZUMIN.
Neznatno manje, dobili su gradovi Pakrac (49.900 eura) i Daruvar (48. 900) za projekt „Maslačak za povratak" tj. za unapređenje predškolskih uvjeta za hrvatske povratnike u Pakracu te za stambeno zbrinjavanje povratnika u Daruvaru.
Najmanji iznos, 6. 000 eura, dobila je općina Podstrana pored Splita za projekt Doma je najljepše. Gradu Petrinji Ministarstvo je dodijelilo nešto manje od 11. 000 eura za projekt Korak kući - integracija djece i obitelji hrvatskih povratnika u Petrinji, općini Tompojevci 12.00 eura za podršku useljavanju i stambenom zbrinjavanju hrvatskih povratnika, a gradu Pleternici 31. 000 eura za unaprjeđenje zdravstvenih i psihosocijalnih usluga.
Ministarstvo je ukupno dodijelilo 508.843 eura bespovratnog novca.
Program “Podrška jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za poticanje povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog iseljeništva” u iznosu od miliju eura, financira se iz državnog proračuna za ovu i projekcijama za 2027. i 2028. Dodatnih 300.000 eura planira se osigurati rebalansom proračuna
Ministarstvo će sa svakim korisnikom sklopiti ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, a korisnici će biti obvezni podnositi opisna i financijska izvješća o namjenskom trošenju sredstava.
