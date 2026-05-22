Oglas

slijedi tajno glasovanje

Janša u Državni zbor ide po svoj četvrti premijerski mandat

author
Hina
|
22. svi. 2026. 10:01
Janez Janša
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Vođa Slovenske demokratske stranke (SDS) Janez Janša u petak ide u Državni zbor po mandat za formiranje svoje četvrte vlade, a unatoč tajnom glasovanju, ne očekuju se iznenađenja, piše slovenska novinska agencija STA.

Oglas

Osim zastupnika njegovog SDS-a, njegovu kandidaturu potpisali su NSi, SLS, Fokus i Demokrati, s kojima je SDS u dogovorio koalicijski sporazum.

Potpise Janšinoj kandidaturi dala je i stranka Resnica.

Čelnici stranaka koje će činiti vladu - Janša, predsjednik NSi-ja Jernej Vrtovec, predsjednik Demokrata Anže Logar, predsjednica SLS-a Tina Bregant i predsjednik Fokusa Marko Lotrič u četvrtak su potpisali koalicijski sporazum za sljedeći četverogodišnji mandat.

Stoga se očekuje da će i zastupnici tih parlamentarnih skupina na današnjoj izvanrednoj sjednici tajnim glasovanjem podržati Janšu.

Ako ne bude iznenađenja, Janša može računati na 48 glasova spomenutih stranaka i Resnice, a najvjerojatnije i na dva zastupnika iz nacionalnih manjina.

Time će po četvrti put postati premijer. Vođa demokrata Anže Logar u četvrtak je nakon potpisivanja koalicijskog sporazuma izjavio da u petak u parlamentu ne očekuje nikakva iznenađenja, "barem ne s naše strane".

"Moram biti spreman na iznenađenja, zato smo i rekli da bi u nedjelju mogla biti još jedna sjednica", rekao je u četvrtak predsjednik Resnice i Narodne skupštine Zoran Stevanović.

U slučaju da Janša ne bude izabran za mandatara, parlament bi odlučivao o prijedlogu da se izbori za premijera održe u trećem krugu, gdje je za izbor dovoljna većina glasova prisutnih zastupnika.

Državni zbor potom mora održati glasovanje u roku od 48 sati od donošenja takve odluke, tj. u nedjelju.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
sds izbori u sloveniji janez janša resnica slovenija slovenska demokratska stranka slovenski premijer

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ