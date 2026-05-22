na istoku Konga
Bijes zbog izbijanja nove epidemije: Stanovnici zapalili centar za liječenje
Ljudi su u četvrtak zapalili centar za liječenje ebole u gradu u središtu izbijanja zaraze na istoku Konga nakon što su spriječeni da preuzmu tijelo lokalnog muškarca, rekli su svjedok i visoki policijski dužnosnik, dok raste strah i bijes zbog zdravstvene krize koju liječnici teško uspijevaju obuzdati.
Podmetanje požara u Rwampari odražava izazove s kojima se suočavaju zdravstveni radnici pokušavajući suzbiti rijedak virus ebole primjenom strogih mjera koje se mogu sukobiti s lokalnim običajima, poput pogrebnih obreda. Bolest se već tjednima širi regijom koja nema odgovarajuće zdravstvene ustanove i u kojoj se mnogi ljudi sele kako bi pobjegli od oružanih sukoba, piše Associated Press.
Tijela onih koji umru od ebole mogu biti vrlo zarazna i dovesti do daljnjeg širenja bolesti kada ljudi pripremaju tijela za pokop i okupljaju se na sprovodima. Opasan posao pokapanja sumnjivih žrtava, gdje god je moguće, vode vlasti, što može izazvati prosvjede obitelji i prijatelja žrtava.
Centar u Rwampari zapalili su lokalni mladići koji su se razbjesnili pokušavajući preuzeti tijelo prijatelja koji je navodno umro od ebole, prema riječima svjedoka koji je telefonski razgovarao za Associated Press.
„Policija je intervenirala kako bi pokušala smiriti situaciju, ali nažalost nije uspjela“, rekao je Alexis Burata, lokalni student koji tvrdi da je bio u tom području. „Mladi su na kraju zapalili centar. Takva je situacija.“
Novinar AP-a vidio je ljude kako provaljuju u centar i pale predmete unutra, kao i ono što je izgledalo kao tijelo barem jedne osobe za koju se sumnjalo da je umrla od ebole i koje je tamo bilo pohranjeno. Humanitarni radnici pobjegli su iz centra vozilima.
Zamjenik višeg povjerenika Jean Claude Mukendi, voditelj odjela javne sigurnosti u pokrajini Ituri, rekao je da mladi nisu razumjeli protokole za pokapanje osobe za koju se sumnja da je umrla od ebole.
„Njegova obitelj, prijatelji i drugi mladi ljudi željeli su odnijeti njegovo tijelo kući na sprovod iako su upute vlasti tijekom ove epidemije ebole jasne“, rekao je Mukendi. „Sva tijela moraju biti pokopana prema propisima.“
Hama Amadou, terenski koordinator humanitarne organizacije ALIMA, čiji su timovi radili u centru, kasnije je rekao da je mir ponovno uspostavljen i da humanitarni timovi nastavljaju rad u centru.
Izljev bijesa naglasio je komplikacije s kojima se suočavaju i kongoanske vlasti i niz humanitarnih organizacija koje pokušavaju zaustaviti epidemiju koju je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila izvanrednim javnozdravstvenim događajem od međunarodnog značaja.
Epidemija je veća nego što pokazuju službeni podaci, upozorava WHO
Kongoanske vlasti priopćile su u četvrtak da je u dvije pokrajine zabilježeno 160 sumnjivih smrti i 671 sumnjivi slučaj zaraze. Ranije ovog tjedna Ujedinjeni narodi izvijestili su o dva slučaja, uključujući jedan smrtni, u susjednoj Ugandi.
No WHO je upozorio da je epidemija gotovo sigurno mnogo veća te je izrazio zabrinutost zbog brzine širenja.
„Još smo u fazi intenziviranja istrage i potrage za slučajevima“, rekao je Jean Kaseya, glavni direktor Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti. „Očekujem da će broj slučajeva rasti kako nadzor bude postajao sve rigorozniji.“
Rizik od globalnog širenja epidemije nizak je, priopćio je WHO, ali je regionalno visok, s obzirom na to da pokrajina Ituri, središte epidemije, graniči s Ugandom i Južnim Sudanom.
Rano otkrivanje virusa ključno je za spašavanje života, no već slaba zdravstvena infrastruktura i kapacitet nadzora u regiji dodatno su oslabljeni smanjenjem međunarodne pomoći, upozoravaju stručnjaci. Prema podacima UN-a, u pokrajini Ituri ima više od 920.000 interno raseljenih osoba.
Oružani sukobi u regiji dodatno otežavaju napore u suzbijanju krize. Lokalni čelnici rekli su da je napad militanata povezanih s Islamskom državom u utorak odnio najmanje 17 života u Alimi, selu u Ituriju.
Zdravstveni radnici i humanitarne organizacije upozoravaju da im hitno nedostaju zalihe i osoblje za odgovor na krizu. Također, ne postoji dostupno cjepivo ni lijek za soj Bundibugyo odgovoran za ovu epidemiju.
Jedan stručnjak rekao je ovog tjedna da će trebati najmanje šest do devet mjeseci prije nego što cjepivo postane dostupno.
„Prioritet je sada djelovati brzo i blisko surađivati sa zajednicama jer su sljedeći dani ključni“, rekao je Ariel Kestens, voditelj delegacije Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u Kongu.
Ebola je vrlo zarazna i širi se kontaktom s tjelesnim tekućinama poput povraćanja, krvi, izmeta ili sjemene tekućine. Simptomi uključuju groznicu, povraćanje, proljev, bolove u mišićima te ponekad unutarnje i vanjsko krvarenje.
Virus se proširio u novu pokrajinu
Pobunjenička skupina M23, koja kontrolira dijelove istočnog Konga, izvijestila je u četvrtak da je jedna osoba umrla od bolesti u blizini grada Bukavu, oko 500 kilometara južno od epicentra epidemije u pokrajini Ituri.
To je prvi potvrđeni slučaj u pokrajini Južni Kivu, a kasnije tijekom dana ondje je prijavljen još jedan slučaj. Ranije su slučajevi bili prijavljeni samo u pokrajinama Ituri i Sjeverni Kivu te u susjednoj Ugandi.
Virus se tjednima širio neotkriven nakon prvog poznatog smrtnog slučaja krajem travnja jer su kongoanske zdravstvene vlasti testirale na drugi virus ebole koji je češći uzrok epidemija u zemlji. Zdravstveni dužnosnici još uvijek nisu pronašli „nultog pacijenta“, priopćio je WHO.
Dosadašnji razmjer epidemije sugerira da je „vjerojatno počela prije nekoliko mjeseci“, rekla je Anaïs Legand, stručnjakinja za virusne hemoragijske groznice pri WHO-u.
Epidemija ima međunarodne posljedice
Indija i Afrička unija priopćile su u četvrtak da je summit India-Africa Forum, koji se trebao održati sljedeći tjedan u New Delhiju, odgođen zbog „razvoja zdravstvene situacije u dijelovima Afrike“.
U srijedu je nogometna reprezentacija Konga otkazala trodnevni pripremni kamp za Svjetsko prvenstvo i planirani oproštaj od navijača u glavnom gradu Kinshasi zbog epidemije ebole.
Vlada SAD-a uvela je ograničenja za sve putnike koji su u prethodnih 21 dan boravili u Kongu, Ugandi ili Južnom Sudanu. Stranim državljanima među njima zabranjen je ulazak u SAD, dok se američki građani i stalni stanovnici preusmjeravaju u Međunarodnu zračnu luku Washington Dulles radi zdravstvenog pregleda.
