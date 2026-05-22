Vraća se legendarni Spaček! Objavljena je i prva fotografija

N1 Info
22. svi. 2026. 09:32
Citroën neće biti jedini koji koketira s retro valom. Fiat će koristiti istu platformu za oživljavanje svog kultnog automobila: originalne kutijaste Pande iz 1980. godine.

Tijekom dana investitora tvrtke Stellantis u Detroitu, izvršni direktor Citroëna, Xavier Chardon, izašao je na pozornicu: "Sami proizvodi ne stvaraju ikone. Ikone stvaraju emocije. Ikone povezuju brendove s ljudima. I danas se ikona vraća. Da, Deux Chevaux se vratio", najavio je.

Da, vraća se Citroën 2CV Spaček, piše Revija Hak. Novi električni automobil bit će dio Stellantisove inicijative FaSTLANe 2030 i bit će smješten u apsolutno najniži cjenovni segment. Ciljana cijena je oko 15.000 eura.

Prva službena fotografija pokazana je jučer. Zatamnjena slika ne otkriva previše, ali jasno daje do znanja da će pratiti zavrtani povijesni put. Pozivanje na kultni model je jasno vidljivo, s modernim notama. Automobil će biti otkriven već na jesenskom sajmu automobila u Parizu.

Novi 2CV prati korake prethodnika, bit će to pristupačno i jednostavno vozilo, ali s jasnom razlikom – s električnim pogonom.

Automobil bi trebao biti lansiran na tržište 2028. godine, a proizvodit će se u Stellantijevoj tvornici u Pomiglianu u Italiji. Neće biti jedini koji koketira s retro valom. Fiat će koristiti istu platformu za oživljavanje svog kultnog automobila: originalne kutijaste Pande iz 1980. godine. Oba vozila proizvodit će se na istom mjestu.

