Veliki politički test za Giorgiju Meloni: Ključna bitka se vodi u 118 većih gradova

U Italiji su u tijeku lokalni izbori na kojima više od šest milijuna birača glasa za gradonačelnike i nova gradska vijeća u oko 749 općina i gradova, uključujući Veneciju i 15 pokrajinskih središta. Glasanje je počelo u nedjelju, a biračka mjesta ponovno su otvorena i u ponedjeljak.
Oglas
Prema prvim podacima, izlaznost je u nedjelju iznosila oko 46,5 posto, što je nešto manje nego na prethodnim lokalnim izborima kada je glasalo 50,1 posto birača.
Drugi krug izbora u gradovima s više od 15 tisuća stanovnika održat će se 7. i 8. lipnja, kada će se glasati i u 149 općina na Sardiniji.
Ondje je drugi krug predviđen za 21. i 22. lipnja.
Izbori se održavaju u Veneciji te u pokrajinskim središtima Andria, Agrigento, Arezzo, Avellino, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Messina, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Salerno i Trani.
Ima li Meloni i dalje potporu Talijana?
Rezultati bi mogli pokazati koliko je potpora vladi i dalje čvrsta uoči parlamentarnih izbora koji se očekuju sljedeće godine, ali i koliko je realna mogućnost stvaranja šire progresivne koalicije kao alternative desnom bloku.
Politička situacija dodatno je zakomplicirana različitim lokalnim savezima. Stranka Azione u nekim gradovima surađuje s desnim centrom, dok je lijevi centar u pojedinim sredinama podijeljen.
Centristi u naletu
Najveća politička borba u Italiji vodi se u 118 gradova s više od 15 tisuća stanovnika, gdje se lijevi i desni blok natječu za gradove koje je dosad kontrolirala suprotna politička opcija.
U Veneciji lijevi centar pokušava vratiti vlast nakon deset godina upravljanja desnog centra pod gradonačelnikom Luigijem Brugnarem, dok u Reggio Calabriji desni centar pokušava preuzeti vlast nakon mandata demokrata Giuseppea Falcomatà.
Posebno neizvjesna situacija je u Crotoneu i Salernu, gdje se ističe kandidatura bivšeg guvernera Vincenza De Luce u okolnostima podijeljenog progresivnog bloka.
Analitičari smatraju da bi upravo rezultati u tim gradovima mogli odlučiti koja će politička opcija na kraju proglasiti pobjedu.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas