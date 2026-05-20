Efektivna taktika
VIDEO / Izrael zabrinut zbog jeftinog oružja Hezbolaha: "Uništavaju nam sustave vrijedne milijarde!"
Libanonski pokret otpora Hezbolah tjednima pojačano napada Izrael malim, jednostavnim i jeftinim dronovima kamikazama. U ratu u Ukrajini to je već odavno svakodnevica. Unatoč tome, Izrael još ne nalazi učinkovite protumjere.
To je video koji teško može biti simboličniji: bespilotna letjelica s eksplozivom pogađa bateriju izraelskog sustava Iron Dome. Milijarde vrijedan sustav protuzračne obrane – napadnut letjelicom koja košta jedva nekoliko stotina eura. Snimke zasad nisu definitivno verificirane, no stručnjaci ih smatraju autentičnima, piše Jan-Philipp Scholz za DW.
Video je prije otprilike tjedan dana na društvenim mrežama objavio Hezbolah, koji među ostalima Njemačka, SAD i više sunitsko-arapskih država klasificiraju kao terorističku organizaciju. Za njega je taj događaj ogroman propagandni uspjeh. A izraelska vojska djeluje ranjivije.
Dronovi s optičkim vlaknima kao tajno oružje
Od ožujka libanonski Hezbolah sve više koristi takozvane FPV (First Person View) dronove koji pilotima daju sliku cilja u stvarnom vremenu. U napadima je poginulo više izraelskih vojnika, a mnogi su ranjeni. Ono što posebno zabrinjava izraelske vojne stručnjake: sa sve više tih dronova ne upravlja se radiovezom, nego pomoću optičkog vlakna. Naime, njihovi se signali tankim kabelima, koji se odmotavaju sa zavojnice, prenose do pilota. Posljedica: i lociranje dronova i ometanje njihove komunikacije, takozvani jamming, sredstvima klasičnog elektroničkog ratovanja gotovo su nemogući.
U ratu u Ukrajini se dronovi s optičkim vlaknima masovno koriste od 2024. – i od strane Ukrajine i od strane Rusije. Mnoge protumjere do danas djeluju prilično improvizirano. Osim postavljanja zaštitnih mreža, često se u borbi protiv takvih dronova koriste jednostavna mehanička sredstva poput presijecanja kabela ili gađanja sačmaricama. Protiv temeljnog problema – da ih je tehnički teško locirati – čini se da su obje strane zasad nemoćne.
Vlada poziva na strpljenje
S obzirom na razvoj koji se nazire već godinama, mnogi analitičari su iznenađeni da ni izraelska vojska ne djeluje bolje pripremljeno.
"Vojske koje su pripremane za velike ratove odjednom se suočavaju s potpuno novim izazovima“, objašnjava stručnjak za dronove Neri Zin u razgovoru za DW. Prema riječima izvršnog direktora izraelskog obrambenog startupa Axon Vision, upravo velikim vojnim silama nije lako dovoljno brzo prilagoditi način ratovanja:
„Tenk koji košta dvoznamenkaste milijunske iznose sada odjednom može napasti FPV dron koji se za 400 dolara može kupiti na Alibabi."
Ukrajinski veleposlanik u Izraelu Jevhen Korniičuk začuđen je što Izrael u potrazi za rješenjima ne koristi ukrajinska iskustva. „Nažalost, ne vidimo veliko zanimanje izraelskog vodstva na tom području", rekao je diplomat za izraelski portal Ynet News. Time zemlja propušta važnu priliku, dodao je veleposlanik.
Glasnogovornik izraelske vojske (IDF) na upit DW-a je priopćio da se pažljivo prate izazovi i na drugim svjetskim ratištima. Izraelske oružane snage pritom su „u prvim redovima utrke za razvoj mjera protiv ove prijetnje".
U međuvremenu se zbog te teme Benjamin Netanyahu nalazi pod sve većim pritiskom. Izraelskim medijima premijer je rekao da je naredio „pokretanje posebnog projekta za prijetnju dronovima". Istodobno je pozvao na strpljenje i dodao:
„To će potrajati." Moguća tehnička rješenja o kojima se raspravlja raznolika su. Ona se kreću od rane vizualne i akustične detekcije letjelica do uništavanja elektronike pomoću mikrovalne i laserske tehnologije – sve uz primjenu umjetne inteligencije.
Rješenja trebaju biti jeftina
„Prije svega trebamo jednostavna rješenja – i trebamo ih odmah“, naglašava stručnjak za dronove Neri Zin.
„Ne možemo još godinama čekati da nešto razvijemo.“ I njegov startup već radi na rješenjima za obranu od napada dronovima s optičkim vlaknima. Pritom se oslanja na sustave koji bi trebali štititi prije svega manje jedinice i koji se mogu montirati na vozila. Ideja: vizualne i termalne kamere snimaju okolinu. Podaci se odmah analiziraju pomoću posebno treniranih sustava umjetne inteligencije. Na kraju se informacije o cilju prosljeđuju oružanim sustavima.
Prema Zinu, njegova tvrtka već ima klijente u brojnim zemljama – i u Europi. On kaže da na kraju krajeva rat dronovima uvijek ima i financijsku dimenziju. Rješenja prije svega moraju biti jeftina, inače dolazi do apsurdnih situacija, smatra Zin i objašnjava:
„Jučer sam vidio kako je jedan general iz Emirata govorio o troškovima iranskog rata prošlog mjeseca. Tamo su Shahed-dronove obarali presretačkim raketama – koje koštaju osam milijuna dolara po komadu.“
