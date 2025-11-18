Ubojicama Hrvata u Dublinu doživotni zatvor

Dvojica muškaraca osuđena su u ponedjeljak na doživotne zatvorske kazne zbog ubojstva Hrvata Josipa Štroka (31) na ulici u Dublinu prošle godine, objavile su novine The Irish Times.
Sutkinja Mary Ellen Ring rekla je da su Mark Lee (44) i Anthony Delappe (19) počinili "brutalno" ubojstvo. Pri tom su napali i ozlijedili Štrokovog prijatelja Davida Družinca (29).
Napad se dogodio 30. ožujka 2024., a Štrok je preminuo četiri dana kasnije od ozljeda zadobivenih tupim predmetom.
Štrok i njegov prijatelj Družinec čekali su autobus na stajalištu gdje se Družinec pod utjecajem alkohola posvađao sa 17-godišnjim mladićem oko upaljača.
Lee i Delappe su, nakon što su čuli za zadirkivanje i napad na tinejdžera, premlatili, cipelarili i gazili dvojicu Hrvata. Lee je napao Štroka s leđa i oduzeo mu život ne dajući mu priliku da iznese obranu, navela je sutkinja. Delappe je pak koristio plastičnu dršku pijuka kako bi udario Štroka punom snagom dok se pokojnik borio na tlu.
Sutkinja Ring je napomenula da je Lee ranije istog dana na društvenim mrežama objavio: "Nisam homofob, ali sam rasist i ne bojim se to reći. Samo prema određenim skupinama u Irskoj. Vlada me takvim učinila.“
Druge online izjave koje je Lee dao u mjesecima prije napada opisala je kao "ružne, loše informirane i diskriminirajuće“.
"Kao hrvatski državljani, i gospodin Štrok i gospodin Družinec imali su pravo putovati i raditi u Irskoj", rekla je sutkinja. Dodala je da na isti način i mnogi Irci koriste svoje pravo na putovanje.
"Za razliku od dvojice muškaraca koji su ubili gospodina Štroka, pokojnik i gospodin Družinec su radili te su stoga više pridonosili irskom društvu", izjavila je sutkinja Ring.
Lee je dobio i šest godina, a Delappe tri godine zatvora i za ozljeđivanje Družinca. Te su im kazne uključene u doživotnu kaznu za ubojstvo.
Sutkinja Ring rekla je da je razlika između Delappea i Leeja u tome što prekršaj mlađeg muškarca nije otežan mržnjom i da je u to vrijeme bio ondje samo tjedan dana nakon svog 18. rođendana. Na djelovanje ga je izazvala netočna Leejeva informacija da je Štrok pretukao dijete, dodala je.
Tijekom suđenja se čulo da se Družinec upleo u svađu sa 17-godišnjim mladićem na autobusnoj stanici u Clondalkinu. Štrok je odvukao svog prijatelja od mladića nakon što ga je Družinec povukao na tlo. Napadnuti tinejdžer je to ispričao trojici drugih tinejdžera koja su zatim naišla i ušla u autobus. Kada su sišli na istoj stanici gdje i dvojica Hrvata, rekli su to Leeju dok je šetao pse, te mu pokazali Družineca i Štroka.
Lee je ušao u svoj dom, ostavio pse, te izašao 58 sekundi kasnije s Delappijem oboružanim tvrdom plastičnom drškom pijuka. S njima je bio i treći napadač Connor Rafferty (21), s kojim su prethodno u kući pušili kanabis, ali on je oslobođen optužbe za ubojstvo.
Snimke nadzornih kamera pokazale su da su sustigli svoje žrtve, oborili ih na tlo i više puta ih udarali. Rafferty je kasnije rekao policiji da je zadao samo dva ili tri "laka udarca“ Štroku po leđima, koji se tada nije micao, te da mu nije namjeravao nanijeti ozljedu.
Štrok je pretrpio ozljedu mozga i nikada se nije osvijestio. Družinec je zadobio prijelome, modrice i otekline lica i glave.
Štrokova majka je prije izricanja presude rekla je da se nijedan roditelj ne bi trebao naći na Središnjem kaznenom sudu i govoriti o svom djetetu u takvim okolnostima.
"Njegov je život završio prije nego što je imao priliku živjeti vlastiti život, i to u tako strašnoj boli", izjavila je. Svog je sina opisala kao nezrelog, smiješnog, toplog, punog ljubavi, odanog i ljubaznog. "Veliko dijete s velikim, hrabrim srcem", navela je.
Kao najstariji brat, obožavao je svog brata Ivana i sestre Anju i Niku, čulo se na sudu.
Majka je izjavila kako je njezin sin obnovio svoj život nakon teškog djetinjstva i kako je, prije smrti, trebao započeti Družinec je zadobio prijelome, modrice i otekline lica i glave.
"Bio bi vrlo blizu diplomiranja, posljednjeg velikog koraka prema sretnom i ispunjenom životu“, izjavila je. Želio se oženiti i sanjao je da bude dobar otac.
"Bio je tako blizu početku novog života", rekla je majka. "Ali sada će samo tišina i čežnja ostati s nama do naše vlastite smrti.“
