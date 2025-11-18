Ubojicama Hrvata u Dublinu doživotni zatvor

Tijekom suđenja se čulo da se Družinec upleo u svađu sa 17-godišnjim mladićem na autobusnoj stanici u Clondalkinu. Štrok je odvukao svog prijatelja od mladića nakon što ga je Družinec povukao na tlo. Napadnuti tinejdžer je to ispričao trojici drugih tinejdžera koja su zatim naišla i ušla u autobus. Kada su sišli na istoj stanici gdje i dvojica Hrvata, rekli su to Leeju dok je šetao pse, te mu pokazali Družineca i Štroka.