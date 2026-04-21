NAFTOVOD DRUŽBA

Peskov: Imamo ugovorne obveze prema Mađarskoj. Ali, Kijev ucjenjuje

Hina
21. tra. 2026. 12:18
Dmitri Peskov
AFP / RAMIL SITDIKOV

Kremlj je u utorak objavio da je Rusija tehnički spremna nastaviti protok nafte kroz naftovod Družba prema Mađarskoj i Slovačkoj ako Ukrajina prekine ono što Moskva naziva "ucjenom".

Mađarska vlada u odlasku premijera Viktora Orbana i Slovačka u sporu su s Ukrajinom zbog obustave isporuke ruske nafte preko ukrajinskog teritorija putem tog naftovoda iz sovjetske ere.

Kijev tvrdi da je naftovod zatvoren zbog ruskog napada krajem siječnja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u intervjuu emitiranom u ponedjeljak da će naftovod biti ponovno pušten u pogon do kraja travnja.

"U trenutačnim okolnostima, svjesni ste da ruska strana ostaje tehnički spremna. Imamo ugovorne obveze prema Mađarskoj. No, nakon početka ucjene kijevskog režima, isporuke su obustavljene", rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

"Sve ovisi o kijevskom režimu – hoće li otvoriti naftovod i prekinuti s ucjenama", dodao je Peskov.

