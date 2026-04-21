Peskov: Imamo ugovorne obveze prema Mađarskoj. Ali, Kijev ucjenjuje

Kremlj je u utorak objavio da je Rusija tehnički spremna nastaviti protok nafte kroz naftovod Družba prema Mađarskoj i Slovačkoj ako Ukrajina prekine ono što Moskva naziva "ucjenom".
Oglas
Mađarska vlada u odlasku premijera Viktora Orbana i Slovačka u sporu su s Ukrajinom zbog obustave isporuke ruske nafte preko ukrajinskog teritorija putem tog naftovoda iz sovjetske ere.
Kijev tvrdi da je naftovod zatvoren zbog ruskog napada krajem siječnja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u intervjuu emitiranom u ponedjeljak da će naftovod biti ponovno pušten u pogon do kraja travnja.
"U trenutačnim okolnostima, svjesni ste da ruska strana ostaje tehnički spremna. Imamo ugovorne obveze prema Mađarskoj. No, nakon početka ucjene kijevskog režima, isporuke su obustavljene", rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
"Sve ovisi o kijevskom režimu – hoće li otvoriti naftovod i prekinuti s ucjenama", dodao je Peskov.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas